Росіяни втратили за добу 1000 солдатів та багато техніки, - Генштаб





Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.25 орієнтовно склали:



особового складу - близько 883 950 (+1000) осіб;

танків - 10 268 (+4) од.;

бойових броньованих машин - 21 346 (+12) од.;

артилерійських систем - 24 148 (+24) од.;

РСЗВ - 1307 (+1) од.;

засоби ППО - 1099 (+3) од.;

літаків - 370 од.;

гелікоптерів - 331 од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 28 172 (+148) од.;

крилатих ракет - 3120 (+35) од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 39 791 (+113) од.;

спеціальної техніки - 3772 (+3) од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За останню добу, з 7 на 8 березня, російські окупанти втратили у війні проти України 1000 солдатів. Також ЗСУ знищили 24 артсистеми, 113 одиниць автотехніки та 148 БпЛА противника.Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.25 орієнтовно склали:особового складу - близько 883 950 (+1000) осіб;танків - 10 268 (+4) од.;бойових броньованих машин - 21 346 (+12) од.;артилерійських систем - 24 148 (+24) од.;РСЗВ - 1307 (+1) од.;засоби ППО - 1099 (+3) од.;літаків - 370 од.;гелікоптерів - 331 од.;БпЛА оперативно-тактичного рівня - 28 172 (+148) од.;крилатих ракет - 3120 (+35) од.;кораблів/катерів - 28 од.;підводних човнів - 1 од.;автомобільної техніки та автоцистерн - 39 791 (+113) од.;спеціальної техніки - 3772 (+3) од.

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