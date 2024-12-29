Росіяни втратили за добу 1000 солдатів та багато техніки, - Генштаб
Сьогодні, 09:15
За останню добу, з 7 на 8 березня, російські окупанти втратили у війні проти України 1000 солдатів. Також ЗСУ знищили 24 артсистеми, 113 одиниць автотехніки та 148 БпЛА противника.
Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.25 орієнтовно склали:
особового складу - близько 883 950 (+1000) осіб;
танків - 10 268 (+4) од.;
бойових броньованих машин - 21 346 (+12) од.;
артилерійських систем - 24 148 (+24) од.;
РСЗВ - 1307 (+1) од.;
засоби ППО - 1099 (+3) од.;
літаків - 370 од.;
гелікоптерів - 331 од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня - 28 172 (+148) од.;
крилатих ракет - 3120 (+35) од.;
кораблів/катерів - 28 од.;
підводних човнів - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 39 791 (+113) од.;
спеціальної техніки - 3772 (+3) од.
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Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.25 орієнтовно склали:
особового складу - близько 883 950 (+1000) осіб;
танків - 10 268 (+4) од.;
бойових броньованих машин - 21 346 (+12) од.;
артилерійських систем - 24 148 (+24) од.;
РСЗВ - 1307 (+1) од.;
засоби ППО - 1099 (+3) од.;
літаків - 370 од.;
гелікоптерів - 331 од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня - 28 172 (+148) од.;
крилатих ракет - 3120 (+35) од.;
кораблів/катерів - 28 од.;
підводних човнів - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 39 791 (+113) од.;
спеціальної техніки - 3772 (+3) од.
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