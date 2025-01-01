Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 8-9 березня

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 8-9 березня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 8-9 березня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу, 8 березня, очікується підвищення сонячної активності в другу половину дня до К-індексу 4 (жовтий рівень), невеликої магнітної бурі, яка в неділю, 9 березня, посилиться до К-індексу 5 (червоний рівень) і стане відчутною.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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