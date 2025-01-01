Курс валют на 8 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 8 березня: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 8 березня. Долар втратив у ціні 9 коп., а от євро злетіло аж на 31 коп. Злотий залишився без змін.

Курс долара
1 долар США – 41,27(-9 коп.)

Курс євро
1 євро – 44,55 (+31 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,67 (0 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
10 тисяч – за букет: скільки коштують квіти у Луцьку
Сьогодні, 12:07
Курс валют на 8 березня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:16
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 8-9 березня
Сьогодні, 10:12
Росіяни втратили за добу 1000 солдатів та багато техніки, - Генштаб
Сьогодні, 09:15
Студентка з Волині стала переможницею всеукраїнського конкурсу
Сьогодні, 08:25
Схожі новини
Курс валют на 7 березня: скільки коштують долар, євро і злотий Курс валют на 7 березня: скільки коштують долар, євро і злотий
07 березень, 03:11
Курс валют на 5 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий Курс валют на 5 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
05 березень, 03:11
Курс валют 3 березня: що відбувається з доларом та євро та початку тижня Курс валют 3 березня: що відбувається з доларом та євро та початку тижня
03 березень, 03:11
Курс валют на 1 березня: скільки коштують долар, євро і злотий Курс валют на 1 березня: скільки коштують долар, євро і злотий
01 березень, 11:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
10 тисяч – за букет: скільки коштують квіти у Луцьку
Сьогодні, 12:07
 0
Курс валют на 8 березня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:16
 0
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 8-9 березня
Сьогодні, 10:12
 0
Росіяни втратили за добу 1000 солдатів та багато техніки, - Генштаб
Сьогодні, 09:15
 0
Студентка з Волині стала переможницею всеукраїнського конкурсу
Сьогодні, 08:25
 0
Медіа
відео
1/8