Грип атакує Україну: де ситуація найгірша
Сьогодні, 13:11
Україна увійшла в епідсезон грипу. За даними МОЗ, віруси грипу циркулюють у 22 областях, а в п’яти регіонах – перевищено епідемічний поріг.
Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону, передає ТСН.
"Сьогодні у 22 областях країни зареєстрована циркуляція вірусів грипу, що свідчить про перехід від ГРВІ до грипу. У Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях епідпоріг перевищено", – заявив Кузін.
Також у 12 областях спостерігається незначне підвищення рівня захворюваності, і місцева влада ухвалює рішення про локальні обмеження.
Захворюваність на грип у поточному епідсезоні є типовою, але на 13-15% нижчою, ніж у минулому році.
Щотижня на грип та ГРВІ хворіє від 250 до 270 тисяч українців. За весь сезон через ускладнення від грипу та ГРВІ померло 33 особи, і всі вони не були вакциновані.
Кузін підкреслив, що зазвичай за сезон фіксується близько 50 летальних випадків.
"Рівень госпіталізації залишається низьким – близько 9 тисяч осіб за тиждень", – зазначив головний санлікар.
Попри загрози, рівень вакцинації залишається вкрай низьким. Вакцина від грипу не входить до Національного календаря щеплень, тому її доводиться купувати самостійно.
У 2024 році вакцинувалися лише 50 тисяч осіб, переважно медики та люди з груп ризику.
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Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону, передає ТСН.
"Сьогодні у 22 областях країни зареєстрована циркуляція вірусів грипу, що свідчить про перехід від ГРВІ до грипу. У Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях епідпоріг перевищено", – заявив Кузін.
Також у 12 областях спостерігається незначне підвищення рівня захворюваності, і місцева влада ухвалює рішення про локальні обмеження.
Захворюваність на грип у поточному епідсезоні є типовою, але на 13-15% нижчою, ніж у минулому році.
Щотижня на грип та ГРВІ хворіє від 250 до 270 тисяч українців. За весь сезон через ускладнення від грипу та ГРВІ померло 33 особи, і всі вони не були вакциновані.
Кузін підкреслив, що зазвичай за сезон фіксується близько 50 летальних випадків.
"Рівень госпіталізації залишається низьким – близько 9 тисяч осіб за тиждень", – зазначив головний санлікар.
Попри загрози, рівень вакцинації залишається вкрай низьким. Вакцина від грипу не входить до Національного календаря щеплень, тому її доводиться купувати самостійно.
У 2024 році вакцинувалися лише 50 тисяч осіб, переважно медики та люди з груп ризику.
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