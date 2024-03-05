Грип атакує Україну: де ситуація найгірша





Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону, передає



"Сьогодні у 22 областях країни зареєстрована циркуляція вірусів грипу, що свідчить про перехід від ГРВІ до грипу. У Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях епідпоріг перевищено", – заявив Кузін.



Також у 12 областях спостерігається незначне підвищення рівня захворюваності, і місцева влада ухвалює рішення про локальні обмеження.



Захворюваність на грип у поточному епідсезоні є типовою, але на 13-15% нижчою, ніж у минулому році.



Щотижня на грип та ГРВІ хворіє від 250 до 270 тисяч українців. За весь сезон через ускладнення від грипу та ГРВІ померло 33 особи, і всі вони не були вакциновані.



Кузін підкреслив, що зазвичай за сезон фіксується близько 50 летальних випадків.



"Рівень госпіталізації залишається низьким – близько 9 тисяч осіб за тиждень", – зазначив головний санлікар.



Попри загрози, рівень вакцинації залишається вкрай низьким. Вакцина від грипу не входить до Національного календаря щеплень, тому її доводиться купувати самостійно.



У 2024 році вакцинувалися лише 50 тисяч осіб, переважно медики та люди з груп ризику.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна увійшла в епідсезон грипу. За даними МОЗ, віруси грипу циркулюють у 22 областях, а в п’яти регіонах – перевищено епідемічний поріг.Про це повідомив головний санітарний лікарв ефірі телемарафону, передає ТСН "Сьогодні у 22 областях країни зареєстрована циркуляція вірусів грипу, що свідчить про перехід від ГРВІ до грипу. У Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях епідпоріг перевищено", – заявив Кузін.Також у 12 областях спостерігається незначне підвищення рівня захворюваності, і місцева влада ухвалює рішення про локальні обмеження.Захворюваність на грип у поточному епідсезоні є типовою, але на 13-15% нижчою, ніж у минулому році.Щотижня на грип та ГРВІ хворіє від 250 до 270 тисяч українців. За весь сезон через ускладнення від грипу та ГРВІ померло 33 особи, і всі вони не були вакциновані.Кузін підкреслив, що зазвичай за сезон фіксується близько 50 летальних випадків."Рівень госпіталізації залишається низьким – близько 9 тисяч осіб за тиждень", – зазначив головний санлікар.Попри загрози, рівень вакцинації залишається вкрай низьким. Вакцина від грипу не входить до Національного календаря щеплень, тому її доводиться купувати самостійно.У 2024 році вакцинувалися лише 50 тисяч осіб, переважно медики та люди з груп ризику.

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