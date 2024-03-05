Грип атакує Україну: де ситуація найгірша

Грип атакує Україну: де ситуація найгірша
Україна увійшла в епідсезон грипу. За даними МОЗ, віруси грипу циркулюють у 22 областях, а в п’яти регіонах – перевищено епідемічний поріг.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону, передає ТСН.

"Сьогодні у 22 областях країни зареєстрована циркуляція вірусів грипу, що свідчить про перехід від ГРВІ до грипу. У Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях епідпоріг перевищено", – заявив Кузін.

Також у 12 областях спостерігається незначне підвищення рівня захворюваності, і місцева влада ухвалює рішення про локальні обмеження.

Захворюваність на грип у поточному епідсезоні є типовою, але на 13-15% нижчою, ніж у минулому році.

Щотижня на грип та ГРВІ хворіє від 250 до 270 тисяч українців. За весь сезон через ускладнення від грипу та ГРВІ померло 33 особи, і всі вони не були вакциновані.

Кузін підкреслив, що зазвичай за сезон фіксується близько 50 летальних випадків.

"Рівень госпіталізації залишається низьким – близько 9 тисяч осіб за тиждень", – зазначив головний санлікар.

Попри загрози, рівень вакцинації залишається вкрай низьким. Вакцина від грипу не входить до Національного календаря щеплень, тому її доводиться купувати самостійно.

У 2024 році вакцинувалися лише 50 тисяч осіб, переважно медики та люди з груп ризику.

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Теги: Грип, смерть, медики
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