Стали їсти менше: як виживають волиняни





Журналісти телеканалу



Зокрема, лучанка Ніна каже: її кошик змінився на 30%, тому доводиться обмежувати себе в певних покупках. Каже: ціни високі та продовжують рости, а пенсії, на жаль, – ні.



«Ви самі бачите, що робиться з цінами. М'ясо, риба та яйця здорожчали. Найбазовіші продукти десь на відсотків 20 точно подорожчали. Мій продуктовий кошик змінився близько на 30%. Обмежуємо себе в рибі, бо дорога. У мене дуже маленька пенсія», – пояснює Ніна.



Волиняни розповідають, що дуже відчули ріст цін на харчі, хоч споживчий кошик поменшав, але ситуацію рятують власноруч вирощені продукти. Тому ті, хто мають можливість, намагаються вирощувати домашні, наприклад, овочі. Це дозволяє не сильно залежати від росту цін.



«У мене є інвалідність, маю цукровий діабет, мінімальна пенсія – 800 гривень. Але мушу трохи підзаробляти, тому продаю домашні й сало, і м'ясо. Зараз почався піст, то сало, правда, стали брати менше», – розповіла Марія.



До слова, в Україні планують підвищити мінімальну зарплату вже у 2025 році з 8 000 грн до 11 184 грн. Зміни передбачені законопроєктом №12462 . Відповідно, зростатимуть прив'язані до прожиткового мінімуму і пенсії. Проте чи змінить це суттєво ситуацію і чи встигатимуть пенсії й зарплати наздоганяти ціни на полицях магазинів – питання відкрите.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стали їсти менше, відмовляють собі в рибі, а м'ясо та яйця здорожчали. Так описують ситуацію із цінами та доступністю харчів волиняни. Мовляв, через малі пенсії та заробітні плати не вистачає навіть на базові речі.Журналісти телеканалу «Конкурент TV» дізнавалися, наскільки змінився продуктовий кошик волинян.Зокрема, лучанкакаже: її кошик змінився на 30%, тому доводиться обмежувати себе в певних покупках. Каже: ціни високі та продовжують рости, а пенсії, на жаль, – ні.«Ви самі бачите, що робиться з цінами. М'ясо, риба та яйця здорожчали. Найбазовіші продукти десь на відсотків 20 точно подорожчали. Мій продуктовий кошик змінився близько на 30%. Обмежуємо себе в рибі, бо дорога. У мене дуже маленька пенсія», – пояснює Ніна.Волиняни розповідають, що дуже відчули ріст цін на харчі, хоч споживчий кошик поменшав, але ситуацію рятують власноруч вирощені продукти. Тому ті, хто мають можливість, намагаються вирощувати домашні, наприклад, овочі. Це дозволяє не сильно залежати від росту цін.«У мене є інвалідність, маю цукровий діабет, мінімальна пенсія – 800 гривень. Але мушу трохи підзаробляти, тому продаю домашні й сало, і м'ясо. Зараз почався піст, то сало, правда, стали брати менше», – розповілаДо слова, в Україні планують підвищити мінімальну зарплату вже у 2025 році з 8 000 грн до 11 184 грн. Зміни передбачені законопроєктом №12462 . Відповідно, зростатимуть прив'язані до прожиткового мінімуму і пенсії. Проте чи змінить це суттєво ситуацію і чи встигатимуть пенсії й зарплати наздоганяти ціни на полицях магазинів – питання відкрите.

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