У Нововолинській громаді тимчасово призупинено теплопостачання





Про це повідомили у міській раді Нововолинська.



У нічний час теплопостачання подаватиметься відповідно до температурного графіка.



Гаряча вода постачатиметься без змін:



- четвер 17:00 - 23:00



- п’ятниця 17:00 - 23:00



- субота 07:00 - 23:00



- неділя 07:00 - 23:00



Нарахування за опалення скоригують відповідно до фактичної температури, що дозволить зменшити витрати мешканців.



За потреби теплопостачання відновлять.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через підвищення середньодобової температури КП “Нововолинськтеплокомуненерго” тимчасово призупиняє подачу тепла в денний час у Нововолинську та Благодатному.Про це повідомили у міській раді Нововолинська.У нічний час теплопостачання подаватиметься відповідно до температурного графіка.Гаряча вода постачатиметься без змін:- четвер 17:00 - 23:00- п’ятниця 17:00 - 23:00- субота 07:00 - 23:00- неділя 07:00 - 23:00Нарахування за опалення скоригують відповідно до фактичної температури, що дозволить зменшити витрати мешканців.За потреби теплопостачання відновлять.

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