У Нововолинській громаді тимчасово призупинено теплопостачання

У Нововолинській громаді тимчасово призупинено теплопостачання
Через підвищення середньодобової температури КП “Нововолинськтеплокомуненерго” тимчасово призупиняє подачу тепла в денний час у Нововолинську та Благодатному.

Про це повідомили у міській раді Нововолинська.

У нічний час теплопостачання подаватиметься відповідно до температурного графіка.

Гаряча вода постачатиметься без змін:

- четвер 17:00 - 23:00

- п’ятниця 17:00 - 23:00

- субота 07:00 - 23:00

- неділя 07:00 - 23:00

Нарахування за опалення скоригують відповідно до фактичної температури, що дозволить зменшити витрати мешканців.

За потреби теплопостачання відновлять.

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Теги: Нововолинськ, теплопостачання
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