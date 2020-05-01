У Нововолинській громаді тимчасово призупинено теплопостачання
Сьогодні, 17:13
Через підвищення середньодобової температури КП “Нововолинськтеплокомуненерго” тимчасово призупиняє подачу тепла в денний час у Нововолинську та Благодатному.
Про це повідомили у міській раді Нововолинська.
У нічний час теплопостачання подаватиметься відповідно до температурного графіка.
Гаряча вода постачатиметься без змін:
- четвер 17:00 - 23:00
- п’ятниця 17:00 - 23:00
- субота 07:00 - 23:00
- неділя 07:00 - 23:00
Нарахування за опалення скоригують відповідно до фактичної температури, що дозволить зменшити витрати мешканців.
За потреби теплопостачання відновлять.
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Про це повідомили у міській раді Нововолинська.
У нічний час теплопостачання подаватиметься відповідно до температурного графіка.
Гаряча вода постачатиметься без змін:
- четвер 17:00 - 23:00
- п’ятниця 17:00 - 23:00
- субота 07:00 - 23:00
- неділя 07:00 - 23:00
Нарахування за опалення скоригують відповідно до фактичної температури, що дозволить зменшити витрати мешканців.
За потреби теплопостачання відновлять.
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