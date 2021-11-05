На Волині заклади освіти знову йдуть на карантин. На дистанційці — 43 школи





Перевищення епідпорогу на Волині становить 78%, повідомляє Волинська ОВА у соцмережах, передає



Станом на п’ятницю, 7 березня, на дистанційне навчання перевели 43 школи та 139 класів у області. А також закрили 8 дитсадків:



4 у Ковельському районі;



2 у Луцькому районі;



2 у Камінь-Каширському.



В понеділок, 3 березня, на дистанційці було 20 шкіл та 47 класів.



Від початку тижня на Волині зареєстрували близько 10 тис. випадків грипу та ГРВІ, 60% з них — діти до 17 років. Найбільше хворих — у Луцькому та Ковельських районах.



Близько 200 людей перебувають у лікарнях з тяжким перебігом хвороби, половина з них діти. У реанімації та відділеннях інтенсивної терапії — п’ять пацієнтів, двоє з них — на апараті штучної вентиляції легень.



До слова, карантинні обмеження у закладі освіти вводять, якщо захворіло понад 20% дітей.

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