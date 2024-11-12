Як і за що скаржились на волинських медиків до Національної служби здоров’я України

Як і за що скаржились на волинських медиків до Національної служби здоров’я України
У 2024 році до Національної служби здоров’я України надійшло 46 скарг на медичні заклади Волині. Найчастіше вони стосувалися ймовірних поборів, відмов надавати послуги передбачені програмами медичних гарантій і неетичної поведінки людей в білих халатах. Найбільше скарг на Волинську обласну клінічну лікарню та Медоб’єднання Луцької міської територіальної громади. Частину з них НСЗУ задовольнила. Людям навіть повертали неправомірно стягнуті кошти.

Інформація про скарги розміщена на сайті НСЗУ, пенредає Сила правди.

На дії волинських медиків у 2024 році до НСЗУ скаржилися 46 разів. Найбільше – 14 разів – нарікали на проблеми у Волинській обласній клінічній лікарні. На другому місці перебуває Медичне об’єднання Луцької міської тергромади – 8 звернень, на Ковельське міськрайонне територіальне медоб’єднання надійшло 6 скарг, а на Нововолинську центральну міську лікарню – 5.

Що ж до решти медзакладів Волині, на які з тих чи інших причин нарікали волиняни, то по 2 скарги є у Волинського обласного медичного центру онкології, обласної інфекційної лікарні та Любомльського територіального медичного об’єднання. По одній скарзі НСЗУ отримала щодо 9 медзакладів: Луцької міської клінічної стоматологічної поліклініки, Ратнівської центральної районної лікарні, Волинського обласного госпіталю ветеранів війни, Луцького клінічного пологового будинку, Луцької міської дитячої поліклініки, Волинської обласної психіатричної лікарні, Рожищенського центру первинної медико-санітарної допомоги, Колківського центру первинної медико-санітарної допомоги та Медичного центру реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади.

Загалом скарг про вимагання грошей за послуги і ліки, які за програмою медичних гарантій мали б бути безплатними, від волинян НСЗУ зареєструвала 15. Із них найбільше – 7 – на дії працівників Волинської обласної клінічної лікарні. Крім того, три подібні претензії були до Медоб’єднання Луцької міської тергромади, дві – до Любомльського територіального медоб’єднання. На інші заклади надійшло по одній скарзі.

За результатом розгляду звернень про можливі побори, понад третину з них НСЗУ уже визнала справедливими: у шести випадках медзакладам висунули претензії щодо виправлення порушень. У двох випадках представники Ковельського МТМО та Волинської обллікарні заперечили порушення. Частину претензій, які надійшли наприкінці 2024-го ще перевіряють, з’ясовуючи деталі або в медзакладах, або в скаржників.

Наступна суттєва за кількістю категорія скарг – на відмову медиків надавати медичні послуги, передбачені програмою медичних гарантій, або ж укладати декларації. Цих звернень було 10. Тричі пацієнти висловлювали такі претензії до Ковельського міськрайонного територіального медоб’єднання, двічі – до Волинської обласної лікарні і стільки ж скаржилися на Нововолинську центральну міську лікарню. За підсумком розгляду, за 4-ма скаргами НСЗУ вимагає у керівників медзакладів виправити помилки.

А ще пацієнти-волиняни 9 разів повідомляли про неякісні медичні послуги. Два з них стосуються Медоб’єднання Луцької міської громади.

Крім того, на Волині пацієнти п’ять разів скаржилися на неетичну поведінку медиків, двічі – на створення фіктивних електронних медичних записів чи декларацій, по одному разу на недотримання електронної черги, неналежну організацію роботи закладу, недотримання графіків. У цій категорії скарг у НСЗУ, до прикладу, відзвітували, що розібралися зі створенням фіктивних електронних медичних записів у Волинській психіатричній лікарні та Луцькому медоб’єднанні й поновили права пацієнтів.

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Теги: скарги, медзаклади
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