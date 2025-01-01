На Волині через підпал сухої трави загорівся житловий будинок
Сьогодні, 20:37
Волинська земля знову у вогні — недбалі господарі продовжують її нищити.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Лише сьогодні станом на 19:30 до служби 101 Волині надійшло 28 повідомлень про пожежі в екосистемах, частина з яких досі ліквідовується.
На жаль, випадки загорань трапилися у всі районах області. В селі Дідовичі Ківерцівської громади внаслідок випалювання посуші загорівся житловий будинок, а в селі Карасин Прилісненської громади - господарча споруда.
"Не паліть суху траву! Не знущайтеся над українською землею!" - наголошують рятувальники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Лише сьогодні станом на 19:30 до служби 101 Волині надійшло 28 повідомлень про пожежі в екосистемах, частина з яких досі ліквідовується.
На жаль, випадки загорань трапилися у всі районах області. В селі Дідовичі Ківерцівської громади внаслідок випалювання посуші загорівся житловий будинок, а в селі Карасин Прилісненської громади - господарча споруда.
"Не паліть суху траву! Не знущайтеся над українською землею!" - наголошують рятувальники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Донеччині загинув Герой з Волині Станіслав Романенко
Сьогодні, 21:17
На Волині через підпал сухої трави загорівся житловий будинок
Сьогодні, 20:37
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 березня
Сьогодні, 20:00