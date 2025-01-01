На Волині через підпал сухої трави загорівся житловий будинок

На Волині через підпал сухої трави загорівся житловий будинок
Волинська земля знову у вогні — недбалі господарі продовжують її нищити.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Лише сьогодні станом на 19:30 до служби 101 Волині надійшло 28 повідомлень про пожежі в екосистемах, частина з яких досі ліквідовується.

На жаль, випадки загорань трапилися у всі районах області. В селі Дідовичі Ківерцівської громади внаслідок випалювання посуші загорівся житловий будинок, а в селі Карасин Прилісненської громади - господарча споруда.
На Волині через підпал сухої трави загорівся житловий будинок

"Не паліть суху траву! Не знущайтеся над українською землею!" - наголошують рятувальники.
На Волині через підпал сухої трави загорівся житловий будинок

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Теги: пожежа, Волинь
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