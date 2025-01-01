На Волині через підпал сухої трави загорівся житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Лише сьогодні станом на 19:30 до служби 101 Волині надійшло 28 повідомлень про пожежі в екосистемах, частина з яких досі ліквідовується.



На жаль, випадки загорань трапилися у всі районах області. В селі Дідовичі Ківерцівської громади внаслідок випалювання посуші загорівся житловий будинок, а в селі Карасин Прилісненської громади - господарча споруда.



"Не паліть суху траву! Не знущайтеся над українською землею!" - наголошують рятувальники.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська земля знову у вогні — недбалі господарі продовжують її нищити.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Лише сьогодні станом на 19:30 до служби 101 Волині надійшло 28 повідомлень про пожежі в екосистемах, частина з яких досі ліквідовується.На жаль, випадки загорань трапилися у всі районах області. В селі Дідовичі Ківерцівської громади внаслідок випалювання посуші загорівся житловий будинок, а в селі Карасин Прилісненської громади - господарча споруда."Не паліть суху траву! Не знущайтеся над українською землею!" - наголошують рятувальники.

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