На Донеччині загинув Герой з Волині Станіслав Романенко
Сьогодні, 21:17
На війні загинув Романенко Станіслав Романович із села Струмівка.
Про це повідомили у Підгацівській громаді.
"Сім'я захисника, молодшого лейтенанта, 1995 р.н., отримала цю страшну звістку. Командир взводу безпілотних авіаційних комплексів віддав своє життя 7 березня 2025 року, виконуючи обов'язки зі захисту Батьківщини поблизу н.п. Добропілля Покровського р-ну Донецької області.
Немає слів, щоб висловити наш глибокий сум.
Ця втрата – непоправна для всієї громади.
Станіслав був мужнім воїном, справжнім патріотом, який до останнього подиху боронив рідну землю.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.
Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про графік зустрічі та прощання повідомлять згодом.
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Про це повідомили у Підгацівській громаді.
"Сім'я захисника, молодшого лейтенанта, 1995 р.н., отримала цю страшну звістку. Командир взводу безпілотних авіаційних комплексів віддав своє життя 7 березня 2025 року, виконуючи обов'язки зі захисту Батьківщини поблизу н.п. Добропілля Покровського р-ну Донецької області.
Немає слів, щоб висловити наш глибокий сум.
Ця втрата – непоправна для всієї громади.
Станіслав був мужнім воїном, справжнім патріотом, який до останнього подиху боронив рідну землю.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.
Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про графік зустрічі та прощання повідомлять згодом.
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