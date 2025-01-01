На Донеччині загинув Герой з Волині Станіслав Романенко

Романенко Станіслав Романович із села Струмівка.



Про це



"Сім'я захисника, молодшого лейтенанта, 1995 р.н., отримала цю страшну звістку. Командир взводу безпілотних авіаційних комплексів віддав своє життя 7 березня 2025 року, виконуючи обов'язки зі захисту Батьківщини поблизу н.п. Добропілля Покровського р-ну Донецької області.



Немає слів, щоб висловити наш глибокий сум.



Ця втрата – непоправна для всієї громади.



Станіслав був мужнім воїном, справжнім патріотом, який до останнього подиху боронив рідну землю.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.



Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про графік зустрічі та прощання повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинувіз села Струмівка.Про це повідомили у Підгацівській громаді."Сім'я захисника, молодшого лейтенанта, 1995 р.н., отримала цю страшну звістку. Командир взводу безпілотних авіаційних комплексів віддав своє життя 7 березня 2025 року, виконуючи обов'язки зі захисту Батьківщини поблизу н.п. Добропілля Покровського р-ну Донецької області.Немає слів, щоб висловити наш глибокий сум.Ця втрата – непоправна для всієї громади.Станіслав був мужнім воїном, справжнім патріотом, який до останнього подиху боронив рідну землю.Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про графік зустрічі та прощання повідомлять згодом.

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