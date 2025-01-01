Зеленський назвав склад української делегації, яка поїде на переговори в Саудівську Аравію

Володимир Зеленський назвав склад української делегації, яка поїде на переговори до Саудівської Аравії у вівторок, 11 березня.



Про це Зеленський повідомив на платформі X, пише



Серед українських делегатів будуть:



керівник Офісу президента Андрій Єрмак;



міністр закордонних справ Андрій Сибіга;



міністр оборони Рустем Умєров;



екскомандир 93 ОМБр ЗСУ, заступник голови Офісу президента Павло Паліса.



Зеленський також повідомив, що в понеділок, 11 березня, зустрінеться зі спадкоємним принцом Мухаммедом ібн Салманом. Після цієї зустрічі українські дипломати залишаться для переговорів з американськими делегатами.



«З нашого боку буде чітка налаштованість на конструктив, і сподіваємося, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки. Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни», — зазначив президент України.



Зустріч України та США



28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб уперше зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом у Білому домі. Очікувалося, що Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини.



Проте певної миті на зустрічі між Зеленським і Трампом й віцепрезидентом Джей Ді Венсом виникла суперечка щодо російсько-української війни.



Президент України достроково залишив Білий дім, а угоду про корисні копалини не підписали. Після цього Трамп написав, що Зеленський «не готовий до миру», але додав, що він «може повернутися», коли змінить свою думку.



Утім, нову дату зустрічі узгодили: як повідомляла журналістка Fox News Джекі Гайнріх, сторони домовилися зустрітися в Саудівській Аравії 12 березня. За словами Володимира Зеленського, Київ сподівається, що зустріч відбудеться наступного тижня й буде «змістовною».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниназвав склад української делегації, яка поїде на переговори до Саудівської Аравії у вівторок, 11 березня.Про це Зеленський повідомив на платформі X, пише Громадське Серед українських делегатів будуть:керівник Офісу президентаміністр закордонних справміністр оборониекскомандир 93 ОМБр ЗСУ, заступник голови Офісу президентаЗеленський також повідомив, що в понеділок, 11 березня, зустрінеться зі спадкоємним принцом Мухаммедом ібн Салманом. Після цієї зустрічі українські дипломати залишаться для переговорів з американськими делегатами.«З нашого боку буде чітка налаштованість на конструктив, і сподіваємося, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки. Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни», — зазначив президент України.28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб уперше зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом у Білому домі. Очікувалося, що Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини.Проте певної миті на зустрічі між Зеленським і Трампом й віцепрезидентом Джей Ді Венсом виникла суперечка щодо російсько-української війни.Президент України достроково залишив Білий дім, а угоду про корисні копалини не підписали. Після цього Трамп написав, що Зеленський «не готовий до миру», але додав, що він «може повернутися», коли змінить свою думку.Утім, нову дату зустрічі узгодили: як повідомляла журналістка Fox News Джекі Гайнріх, сторони домовилися зустрітися в Саудівській Аравії 12 березня. За словами Володимира Зеленського, Київ сподівається, що зустріч відбудеться наступного тижня й буде «змістовною».

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