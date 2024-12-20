БК «Старий Луцьк» проведе збір коштів для жінок-військовослужбовиць

БК «Старий Луцьк» проведе збір коштів для жінок-військовослужбовиць
БК "Старий Луцьк-Університет" спільно з благодійним фондом «Ангар.Україна» організовують збір для жінок-військовослужбовиць. Мета збору – придбання 20 FPV-дронів і окопних антен, які допоможуть на передовій Силам оборони.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

До ініціативи також приєдналися баскетбольні клуби "Рівне", "Київ-Баскет" та "Прикарпаття-Говерла", які, серед іншого, також надали унікальні лоти.

Волонтерська ініціатива від БК "Старий Луцьк-Університет" та БФ "Ангар.Україна" – це збір коштів та атракції під час баблу 8-9 березня, розіграші подарунків та сувеніри від організаторів і партнерів ініціативи.

Локація заходу – ВОДЮСШ, м. Луцьк, вул. Шевченка 3.

Всі кошти з продажу квитків на бабл також підуть на збір для жінок-військовослужбовиць.

Ціна квитка на ігровий день – 200 гривень: перший ігровий день (Рівне — Прикарпаття-Говерла та Старий Луцьк — Київ-Баскет), другий ігровий день (Рівне — Київ-Баскет, Старий Луцьк — Прикарпаття-Говерла).

Посилання на банку.

Відзначимо, що бабл в Луцьку в регулярному чемпіонаті Суперліги Favbet пройде 8-9 березня. Окрім господарів, там зіграють Рівне, Київ-Баскет та Прикарпаття-Говерла.

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Теги: баскетбол, Луцьк, кошти
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