БК «Старий Луцьк» проведе збір коштів для жінок-військовослужбовиць
Сьогодні, 23:06
БК "Старий Луцьк-Університет" спільно з благодійним фондом «Ангар.Україна» організовують збір для жінок-військовослужбовиць. Мета збору – придбання 20 FPV-дронів і окопних антен, які допоможуть на передовій Силам оборони.
Про це повідомляє Федерація баскетболу України.
До ініціативи також приєдналися баскетбольні клуби "Рівне", "Київ-Баскет" та "Прикарпаття-Говерла", які, серед іншого, також надали унікальні лоти.
Волонтерська ініціатива від БК "Старий Луцьк-Університет" та БФ "Ангар.Україна" – це збір коштів та атракції під час баблу 8-9 березня, розіграші подарунків та сувеніри від організаторів і партнерів ініціативи.
Локація заходу – ВОДЮСШ, м. Луцьк, вул. Шевченка 3.
Всі кошти з продажу квитків на бабл також підуть на збір для жінок-військовослужбовиць.
Ціна квитка на ігровий день – 200 гривень: перший ігровий день (Рівне — Прикарпаття-Говерла та Старий Луцьк — Київ-Баскет), другий ігровий день (Рівне — Київ-Баскет, Старий Луцьк — Прикарпаття-Говерла).
Посилання на банку.
Відзначимо, що бабл в Луцьку в регулярному чемпіонаті Суперліги Favbet пройде 8-9 березня. Окрім господарів, там зіграють Рівне, Київ-Баскет та Прикарпаття-Говерла.
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Про це повідомляє Федерація баскетболу України.
До ініціативи також приєдналися баскетбольні клуби "Рівне", "Київ-Баскет" та "Прикарпаття-Говерла", які, серед іншого, також надали унікальні лоти.
Волонтерська ініціатива від БК "Старий Луцьк-Університет" та БФ "Ангар.Україна" – це збір коштів та атракції під час баблу 8-9 березня, розіграші подарунків та сувеніри від організаторів і партнерів ініціативи.
Локація заходу – ВОДЮСШ, м. Луцьк, вул. Шевченка 3.
Всі кошти з продажу квитків на бабл також підуть на збір для жінок-військовослужбовиць.
Ціна квитка на ігровий день – 200 гривень: перший ігровий день (Рівне — Прикарпаття-Говерла та Старий Луцьк — Київ-Баскет), другий ігровий день (Рівне — Київ-Баскет, Старий Луцьк — Прикарпаття-Говерла).
Посилання на банку.
Відзначимо, що бабл в Луцьку в регулярному чемпіонаті Суперліги Favbet пройде 8-9 березня. Окрім господарів, там зіграють Рівне, Київ-Баскет та Прикарпаття-Говерла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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