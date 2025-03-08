На Харківщині росіяни вбили цивільного, який ішов вулицею
Сьогодні, 01:57
Сьогодні, 8 березня, російськівійськавбили ізартилерії цивільного у Харківськійобалсті.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та обласна прокуратура, пише LB.ua.
"Черговий злочин окупантів.Сьогодні близько 15 год ворог вдарив артилерією по Ківшарівці Куп'янського району. Загинув цивільний 41-річний чоловік, який йшов вулицею", – написав він у телеграмі.
На місці працюють правоохоронні органи.
За даними прокуратури, пошкоджено школу, житлові будинки.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
Сьогодні ворожа армія атакувала з БпЛА Чугуївський район Харківщини. Поранення дістав 71-річний чоловік.
А уночі 8 березня росіяни влаштували масовану атаку на звичайний м'ясокомбінат у Богодухові на Харківщині, застосувавши «шахеди».
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Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та обласна прокуратура, пише LB.ua.
"Черговий злочин окупантів.Сьогодні близько 15 год ворог вдарив артилерією по Ківшарівці Куп'янського району. Загинув цивільний 41-річний чоловік, який йшов вулицею", – написав він у телеграмі.
На місці працюють правоохоронні органи.
За даними прокуратури, пошкоджено школу, житлові будинки.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
Сьогодні ворожа армія атакувала з БпЛА Чугуївський район Харківщини. Поранення дістав 71-річний чоловік.
А уночі 8 березня росіяни влаштували масовану атаку на звичайний м'ясокомбінат у Богодухові на Харківщині, застосувавши «шахеди».
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