На Харківщині росіяни вбили цивільного, який ішов вулицею





Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та обласна прокуратура, пише



"Черговий злочин окупантів.Сьогодні близько 15 год ворог вдарив артилерією по Ківшарівці Куп'янського району. Загинув цивільний 41-річний чоловік, який йшов вулицею", – написав він у телеграмі.



На місці працюють правоохоронні органи.



За даними прокуратури, пошкоджено школу, житлові будинки.



Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).



Сьогодні ворожа армія атакувала з БпЛА Чугуївський район Харківщини. Поранення дістав 71-річний чоловік.



А уночі 8 березня росіяни влаштували масовану атаку на звичайний м'ясокомбінат у Богодухові на Харківщині, застосувавши «шахеди».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 8 березня, російськівійськавбили ізартилерії цивільного у Харківськійобалсті.Про це повідомив начальник Харківської ОВАта обласна прокуратура, пише LB.ua "Черговий злочин окупантів.Сьогодні близько 15 год ворог вдарив артилерією по Ківшарівці Куп'янського району. Загинув цивільний 41-річний чоловік, який йшов вулицею", – написав він у телеграмі.На місці працюють правоохоронні органи.За даними прокуратури, пошкоджено школу, житлові будинки.Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).Сьогодні ворожа армія атакувала з БпЛА Чугуївський район Харківщини. Поранення дістав 71-річний чоловік.А уночі 8 березня росіяни влаштували масовану атаку на звичайний м'ясокомбінат у Богодухові на Харківщині, застосувавши «шахеди».

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