Міноборони: у ЗСУ служать понад 70 тисяч жінок, понад 5500 - на передовій





Про це повідомили в Міністерстві оборони України, пише



Загалом станом на 1 січня 2025 року в ЗСУ служать понад 70 000 жінок. Це на 20% більше, ніж у 2022 році. Вони проходять службу за різними військовими спеціальностями: медикині, зв'язківиці, снайперки тощо.



У Міноборони наголосили, що жінки в ЗСУ мають рівні з чоловіками права на обіймання посад, кар’єрне зростання та військові звання. Водночас законодавство передбачає додаткові соціальні гарантії, серед яких окремі службові приміщення для розміщення під час розгортання таборів, обмеження щодо фізичних навантажень, можливість звільнення за бажанням у разі вагітності.



«Жінки у війську щодня демонструють стійкість та професійність. Ми маємо забезпечити для них рівні можливості та умови служби. Тому Міноборони продовжує активно впроваджувати політику гендерної рівності в армії», — зазначив Сергій Мельник.



За його словами, законодавство прямо забороняє дискримінацію, насильство та сексуальні домагання в армії. Відповідальність за такі порушення — від дисциплінарних стягнень до кримінальної відповідальності.



Додамо, у Збройних силах України призначили радницю з гендерних питань. Нею стала Оксана Григор’єва — громадська діячка, колишня радниця з гендерних питань Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 5500 військовослужбовиць Збройних сил України перебувають безпосередньо на передовій.Про це повідомили в Міністерстві оборони України, пише Громадське Загалом станом на 1 січня 2025 року в ЗСУ служать понад 70 000 жінок. Це на 20% більше, ніж у 2022 році. Вони проходять службу за різними військовими спеціальностями: медикині, зв'язківиці, снайперки тощо.У Міноборони наголосили, що жінки в ЗСУ мають рівні з чоловіками права на обіймання посад, кар’єрне зростання та військові звання. Водночас законодавство передбачає додаткові соціальні гарантії, серед яких окремі службові приміщення для розміщення під час розгортання таборів, обмеження щодо фізичних навантажень, можливість звільнення за бажанням у разі вагітності.«Жінки у війську щодня демонструють стійкість та професійність. Ми маємо забезпечити для них рівні можливості та умови служби. Тому Міноборони продовжує активно впроваджувати політику гендерної рівності в армії», — зазначивЗа його словами, законодавство прямо забороняє дискримінацію, насильство та сексуальні домагання в армії. Відповідальність за такі порушення — від дисциплінарних стягнень до кримінальної відповідальності.Додамо, у Збройних силах України призначили радницю з гендерних питань. Нею стала— громадська діячка, колишня радниця з гендерних питань Командування Сухопутних військ ЗСУ.

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