«Бог любить трійцю»: командувач ВМС натякнув на ймовірну чергову атаку на Кримський міст

Олексій Неїжпапа натякнув на ймовірну чергову атаку на Кримський (Керченський) міст.



Про це він розповів в інтерв’ю The Guardian, пише



Віцеадмірал висловив оптимізм щодо того, що Київ зможе зруйнувати Керченський міст, побудований Росією для з’єднання своєї території з Кримом.



Два попередні удари пошкодили дорожню та залізничну споруду. Російські військові вже не могли перевозити великовагові фури через залізничний міст, сказав Неїжпапа.



«Росіяни розуміють, що ми активно обговорюємо третю операцію. Є така приказка: «Бог любить трійцю», – сказав він, усміхаючись.



Зазначимо, що Кримський міст двічі зазнавав атак, які спричинили значні пошкодження.



Перша атака: 8 жовтня 2022 року. Вибух на автомобільній частині мосту спричинив обвалення двох прольотів. Загорівся потяг із паливом, що рухався залізничною частиною мосту. Для підриву була використана вантажівка, начинена вибухівкою.



Друга атака: 17 липня 2023 року. Вибухи на мосту пошкодили автомобільну частину, обваливши один із прольотів. Для підриву були використані два морські дрони.



Обидві атаки мали стратегічне значення, оскільки міст є ключовою логістичною артерією для постачання російських військ у Криму та на півдні України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Віцеадмірал, командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил Українинатякнув на ймовірну чергову атаку на Кримський (Керченський) міст.Про це він розповів в інтерв’ю The Guardian, пише LB.ua Віцеадмірал висловив оптимізм щодо того, що Київ зможе зруйнувати Керченський міст, побудований Росією для з’єднання своєї території з Кримом.Два попередні удари пошкодили дорожню та залізничну споруду. Російські військові вже не могли перевозити великовагові фури через залізничний міст, сказав Неїжпапа.«Росіяни розуміють, що ми активно обговорюємо третю операцію. Є така приказка: «Бог любить трійцю», – сказав він, усміхаючись.Зазначимо, що Кримський міст двічі зазнавав атак, які спричинили значні пошкодження.8 жовтня 2022 року. Вибух на автомобільній частині мосту спричинив обвалення двох прольотів. Загорівся потяг із паливом, що рухався залізничною частиною мосту. Для підриву була використана вантажівка, начинена вибухівкою.17 липня 2023 року. Вибухи на мосту пошкодили автомобільну частину, обваливши один із прольотів. Для підриву були використані два морські дрони.Обидві атаки мали стратегічне значення, оскільки міст є ключовою логістичною артерією для постачання російських військ у Криму та на півдні України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію