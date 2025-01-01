На Волині горить торфовище: вогонь тліє вже другий день
Сьогодні, 11:17
На Камінь-Каширщині горить торфовище – вогонь тліє на глибині вже другий день.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Пожежа виникла 7 березня поблизу села Лишнівка Прилісненської громади.
До її ліквідації залучені вогнеборці 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Маневичі, місцева пожежна охорона села Карасин і добровольці з села Сойне.
Площа пожежі становила 1,3 га, на сьогодні площа становить 0,7 га осередками.
Причина займання з'ясовуються, ліквідація горіння триває.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Пожежа виникла 7 березня поблизу села Лишнівка Прилісненської громади.
До її ліквідації залучені вогнеборці 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Маневичі, місцева пожежна охорона села Карасин і добровольці з села Сойне.
Площа пожежі становила 1,3 га, на сьогодні площа становить 0,7 га осередками.
Причина займання з'ясовуються, ліквідація горіння триває.
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