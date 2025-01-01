На Волині горить торфовище: вогонь тліє вже другий день





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Пожежа виникла 7 березня поблизу села Лишнівка Прилісненської громади.

До її ліквідації залучені вогнеборці 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Маневичі, місцева пожежна охорона села Карасин і добровольці з села Сойне.



Площа пожежі становила 1,3 га, на сьогодні площа становить 0,7 га осередками.



Причина займання з'ясовуються, ліквідація горіння триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Камінь-Каширщині горить торфовище – вогонь тліє на глибині вже другий день.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Пожежа виникла 7 березня поблизу села Лишнівка Прилісненської громади.До її ліквідації залучені вогнеборці 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Маневичі, місцева пожежна охорона села Карасин і добровольці з села Сойне.Площа пожежі становила 1,3 га, на сьогодні площа становить 0,7 га осередками.Причина займання з'ясовуються, ліквідація горіння триває.

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