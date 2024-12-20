У роботі Visa та Mastercard фіксують збій: що відомо
Сьогодні, 12:20
У роботі Visa та Mastercard фіксують збій 9 березня. Зокрема, проблеми виникли не тільки в Україні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення в соцмережах.
Зокрема, у "ПриватБанку" повідомили про складнощі під час проведення деяких операцій.
"Наразі можуть спостерігатися складнощі під час проведення деяких операцій. Фахівці вже займаються усуненням труднощів, перепрошуємо за тимчасові незручності! - зазначають у фінустанові.
Так, користувачі скаржаться на проблеми з оплатою. Також не проходить оплата через Apple Pay та Google Pay.
Також повідомляють про збій у роботі грузинських банків.
"У багатьох користувачів не проходять картки в торгових центрах і магазинах. Також не проходить оплата через Apple Pay і Google Pay. Враховуйте це сьогодні і беріть із собою готівку", - пишуть у грузинському сегменті соцмереж.
Також є повідомлення, що збій стався на рівні VISA і Mastercard не тільки в Україні та Грузії, а й в інших країнах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення в соцмережах.
Зокрема, у "ПриватБанку" повідомили про складнощі під час проведення деяких операцій.
"Наразі можуть спостерігатися складнощі під час проведення деяких операцій. Фахівці вже займаються усуненням труднощів, перепрошуємо за тимчасові незручності! - зазначають у фінустанові.
Так, користувачі скаржаться на проблеми з оплатою. Також не проходить оплата через Apple Pay та Google Pay.
Також повідомляють про збій у роботі грузинських банків.
"У багатьох користувачів не проходять картки в торгових центрах і магазинах. Також не проходить оплата через Apple Pay і Google Pay. Враховуйте це сьогодні і беріть із собою готівку", - пишуть у грузинському сегменті соцмереж.
Також є повідомлення, що збій стався на рівні VISA і Mastercard не тільки в Україні та Грузії, а й в інших країнах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У роботі Visa та Mastercard фіксують збій: що відомо
Сьогодні, 12:20
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Русланом Пилипюком
Сьогодні, 12:05
На Волині горить торфовище: вогонь тліє вже другий день
Сьогодні, 11:17
Вночі росія запустила по Україні 119 ударних дронів
Сьогодні, 10:11
«Бог любить трійцю»: командувач ВМС натякнув на ймовірну чергову атаку на Кримський міст
Сьогодні, 09:13