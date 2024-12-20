У роботі Visa та Mastercard фіксують збій: що відомо





Про це пише



Зокрема, у "ПриватБанку" повідомили про складнощі під час проведення деяких операцій.



"Наразі можуть спостерігатися складнощі під час проведення деяких операцій. Фахівці вже займаються усуненням труднощів, перепрошуємо за тимчасові незручності! - зазначають у фінустанові.



Так, користувачі скаржаться на проблеми з оплатою. Також не проходить оплата через Apple Pay та Google Pay.



Також повідомляють про збій у роботі грузинських банків.



"У багатьох користувачів не проходять картки в торгових центрах і магазинах. Також не проходить оплата через Apple Pay і Google Pay. Враховуйте це сьогодні і беріть із собою готівку", - пишуть у грузинському сегменті соцмереж.



Також є повідомлення, що збій стався на рівні VISA і Mastercard не тільки в Україні та Грузії, а й в інших країнах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У роботі Visa та Mastercard фіксують збій 9 березня. Зокрема, проблеми виникли не тільки в Україні.Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення в соцмережах.Зокрема, у "ПриватБанку" повідомили про складнощі під час проведення деяких операцій."Наразі можуть спостерігатися складнощі під час проведення деяких операцій. Фахівці вже займаються усуненням труднощів, перепрошуємо за тимчасові незручності! - зазначають у фінустанові.Так, користувачі скаржаться на проблеми з оплатою. Також не проходить оплата через Apple Pay та Google Pay.Також повідомляють про збій у роботі грузинських банків."У багатьох користувачів не проходять картки в торгових центрах і магазинах. Також не проходить оплата через Apple Pay і Google Pay. Враховуйте це сьогодні і беріть із собою готівку", - пишуть у грузинському сегменті соцмереж.Також є повідомлення, що збій стався на рівні VISA і Mastercard не тільки в Україні та Грузії, а й в інших країнах.

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