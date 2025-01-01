Як українці повертаються додому з окупації через кордон на Волині. ВІДЕО





Люди долають тисячі кілометрів через Росію і Білорусь, розповів Сергій. Чоловік займається цією справою від початку повномасштабного вторгнення.



З його слів, їдуть в основному жінки з дітьми з Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Чоловіків дуже мало, каже Сергій, і якщо їдуть, то з хворобами або інвалідністю.



"Там немає майбутнього, немає медицини, навчання. Люди відчувають себе пригніченими. Зазвичай біометричних документів ніхто не отримував, бо ніхто не думав їхати нікуди. І вертаються сюди", — каже волонтер.



16-річний Даниїл приїхав із Херсонщини. Хлопець мріє здобути українську чи європейську освіту. Каже, що через це і виїхав з тимчасово окупованої території. Виїхав сам через церковну волонтерську допомогу.



"Доїхали ми легко. Нас лякали і казали, що на кордоні буде дуже тяжко. Але, всі кордони ми пройшли дуже легко. Ми їхали через Мелітополь, Маріуполь та потім ми зупинялися у Ростові, там ми ночували. А потім ми поїхали до Мінська, де переночували. А звідти поїхали до цієї границі", — каже хлопець.



Жителька Миколаєва Тетяна подолала тисячу кілометрів, аби на Волині, на пункті пропуску, зустріти 88-річну маму, яка повернулася в Україну з тимчасово окупованої території. За словами пані Тетяни, її матір після смерті батька не змогла переоформити документи ні на будинок, ні на землю у селищі, де проживала.



Перевізника, який довіз людей до білорусько-українського кордону, що на Волині, рідні знайшли в інтернеті, каже Тетяна, повернення мами з тимчасово окупованого селища через інші країни в Україну тривало 3 доби.



"Все сподівалась, що війна закінчиться. Вони не відчували війни, тому що це було обабіч доріг, на яких відбувались воєнні дії. І їй було безпечно. Але, з віком, вона не може за собою доглядати", — розповідає Тетяна Зубенко.



За словами речниці Волинського прикордонного загону Маргарити Вершиніної, на виїзд через цей пункт перетину люди слідувати не можуть, перетнути його можна лише пішки.



"Щодня через цей пункт пропуску слідують наші громадяни. Ми перевіряємо паспортні документи, або ж інші документи, які підтверджують особу, а також приналежність до громадянства України. Випадків не пропуску наших громадян на територію України через цей пункт перетину не було", — каже Маргарита Вершиніна.



Люди, які перетнули білорусько-український кордон, далі їдуть у транзитні центри у Ковелі. Там їх зустрічають волонтери.

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