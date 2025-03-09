Росіяни здійнили понад 150 обстрілів прикордоння України





Про це інформує ОК "Північ", пише



За інформацією військових ворог застосував FPV-дрони, ствольну артилерію, міномети, безпілотники типу "Герань", "Ланцет" і Shahed/"Гербера", реактивні системи залпового вогню, а також невідомі вибухонебезпечні предмети, які скидали з дронів.



Унаслідок обстрілів загинуло 3 цивільні особи, отримали поранення 7 цивільних осіб, пошкоджено будівлі ТОВ, об’єкт критичної інфраструктури, комунальні заклади, приватні житлові будинки та навчальні заклади.



На Сумщині під ударами російської армії опинився 41 населений пункт Сумського, Охтирського, Конотопського та Шосткинського районів. Ідеться про Тур’ю, Михайлівське, Мезенівку, Новодмитрівку, Порозок, Степок, Славгород, Охтирку, Дмитрівку, Велику Писарівку, Попівку, Їздецьке, Лугівку, Пономаренки, Сімейкине, Гірки, Степанівку, Малушине, Нову Слободу, Дорошківку, Ямпіль, Кучерівку, Муравейню, Хутір-Михайлівський, Ромашкове, Кореньок, Уланове, Гаврилову Слободу, Прогрес, Лісне, Ходине, Хлібороб, Об’єднане, Бачівськ, Сорокине, Нову Гуту, Есмань, Студенок, Шалигине, Білу Березу й Порохонь.



Зафіксовано наслідки ворожих атак на прикордоння Сумської області за добу:



у Славгороді – пошкоджений приватний будинок;в Охтирці – пошкоджені навчальний заклад, дев'ять приватних будинків та будівля магазину;у Новій Слободі – пошкоджені будівля пожежного депо та приватний будинок;в Есмані – пошкоджений навчальний заклад;у Порохоні – пошкоджений приватний будинок.



У Чернігівській області під ворожими обстрілами опинилися 17 населених пунктів Чернігівського та Новгород-Сіверського районів, а саме: Сеньківка, Бучки, Грем’яч, Красний Хутір, Медведівка, Миколаївка, Зоря, Мхи, Хотіївка, Семенівка, Тимоновичі, Леонівка, Гірськ, Єліне, Хрінівка, Лука й Гута-Студенецька.



Унаслідок ворожих обстрілів у Медведівці пошкоджень зазнав об’єкт критичної інфрастуктури, у Тимоновичах та Гірську – приватні будинки. Через удар російських військ по Бучках загорілися кілька будівель.



У Харківській області росяни ударили по чотирьох населених пунктах Богодухівського району – Богодухову, Леміщеному, Тимофіївці й Відродженівському.



У Богодухові внаслідок російського обстрілу загинули троє цивільних, ще семеро дістали поранення, пошкоджень зазнала будівля товариства з обмеженою відповідальністю.



Уночі 9 березня російська армія двічі атакувала "Шахедом" навчальний заклад у м. Балаклія на Харківщині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж минулої доби російські війська завдали 151 удар по прикордонних територіях Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Пролунав 351 вибух.Про це інформує ОК "Північ", пише LB.ua За інформацією військових ворог застосував FPV-дрони, ствольну артилерію, міномети, безпілотники типу "Герань", "Ланцет" і Shahed/"Гербера", реактивні системи залпового вогню, а також невідомі вибухонебезпечні предмети, які скидали з дронів.Унаслідок обстрілів загинуло 3 цивільні особи, отримали поранення 7 цивільних осіб, пошкоджено будівлі ТОВ, об’єкт критичної інфраструктури, комунальні заклади, приватні житлові будинки та навчальні заклади.На Сумщині під ударами російської армії опинився 41 населений пункт Сумського, Охтирського, Конотопського та Шосткинського районів. Ідеться про Тур’ю, Михайлівське, Мезенівку, Новодмитрівку, Порозок, Степок, Славгород, Охтирку, Дмитрівку, Велику Писарівку, Попівку, Їздецьке, Лугівку, Пономаренки, Сімейкине, Гірки, Степанівку, Малушине, Нову Слободу, Дорошківку, Ямпіль, Кучерівку, Муравейню, Хутір-Михайлівський, Ромашкове, Кореньок, Уланове, Гаврилову Слободу, Прогрес, Лісне, Ходине, Хлібороб, Об’єднане, Бачівськ, Сорокине, Нову Гуту, Есмань, Студенок, Шалигине, Білу Березу й Порохонь.Зафіксовано наслідки ворожих атак на прикордоння Сумської області за добу:у Славгороді – пошкоджений приватний будинок;в Охтирці – пошкоджені навчальний заклад, дев'ять приватних будинків та будівля магазину;у Новій Слободі – пошкоджені будівля пожежного депо та приватний будинок;в Есмані – пошкоджений навчальний заклад;у Порохоні – пошкоджений приватний будинок.У Чернігівській області під ворожими обстрілами опинилися 17 населених пунктів Чернігівського та Новгород-Сіверського районів, а саме: Сеньківка, Бучки, Грем’яч, Красний Хутір, Медведівка, Миколаївка, Зоря, Мхи, Хотіївка, Семенівка, Тимоновичі, Леонівка, Гірськ, Єліне, Хрінівка, Лука й Гута-Студенецька.Унаслідок ворожих обстрілів у Медведівці пошкоджень зазнав об’єкт критичної інфрастуктури, у Тимоновичах та Гірську – приватні будинки. Через удар російських військ по Бучках загорілися кілька будівель.У Харківській області росяни ударили по чотирьох населених пунктах Богодухівського району – Богодухову, Леміщеному, Тимофіївці й Відродженівському.У Богодухові внаслідок російського обстрілу загинули троє цивільних, ще семеро дістали поранення, пошкоджень зазнала будівля товариства з обмеженою відповідальністю.Уночі 9 березня російська армія двічі атакувала "Шахедом" навчальний заклад у м. Балаклія на Харківщині.

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