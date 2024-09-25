У Луцьку - третій температурний рекорд за березень





Про це 9 березня повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, пише



За даними спостережень метеостанції, у суботу стовпчик термометра в обласному центрі Волині сягнув +18,9°﻿C. Попереднє рекордне значення для цього дня зафіксували у 2019 році: тоді максимальна температура повітря становила +15,5°﻿C.



Перший рекорд температури волинські синоптики зафіксували 6 березня 2025-го в Луцьку з максимальною позначкою +17,3°﻿C. Другий рекорд стався 7 березня з максимальною температурою повітря в місті +17,7°﻿C.



Цими вихідними синоптики прогнозували в області малохмарну, теплу погоду з денною температурою повітря до 18° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 березня синоптики зафіксували новий рекорд максимальної температури повітря в Луцьку. Це третя максимальна позначка за березень цього року.Про це 9 березня повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, пише Суспільне За даними спостережень метеостанції, у суботу стовпчик термометра в обласному центрі Волині сягнув +18,9°﻿C. Попереднє рекордне значення для цього дня зафіксували у 2019 році: тоді максимальна температура повітря становила +15,5°﻿C.Перший рекорд температури волинські синоптики зафіксували 6 березня 2025-го в Луцьку з максимальною позначкою +17,3°﻿C. Другий рекорд стався 7 березня з максимальною температурою повітря в місті +17,7°﻿C.Цими вихідними синоптики прогнозували в області малохмарну, теплу погоду з денною температурою повітря до 18° тепла.

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