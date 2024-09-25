У Луцьку - третій температурний рекорд за березень

У Луцьку - третій температурний рекорд за березень
8 березня синоптики зафіксували новий рекорд максимальної температури повітря в Луцьку. Це третя максимальна позначка за березень цього року.

Про це 9 березня повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, пише Суспільне.

За даними спостережень метеостанції, у суботу стовпчик термометра в обласному центрі Волині сягнув +18,9°﻿C. Попереднє рекордне значення для цього дня зафіксували у 2019 році: тоді максимальна температура повітря становила +15,5°﻿C.

Перший рекорд температури волинські синоптики зафіксували 6 березня 2025-го в Луцьку з максимальною позначкою +17,3°﻿C. Другий рекорд стався 7 березня з максимальною температурою повітря в місті +17,7°﻿C.

Цими вихідними синоптики прогнозували в області малохмарну, теплу погоду з денною температурою повітря до 18° тепла.

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Теги: Луцьк, температурний рекорд
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