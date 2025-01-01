Росія нападе на Європу раніше, якщо війна в Україні завершиться до 2030 року, - розвідка
Сьогодні, 13:08
Голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив, що напад росії на Європу залежить від ходу війни в Україні. Якщо вона завершиться швидше, то й агресія рф проти Європи теж, мовляв, відбудеться раніше.
Про це він сказав в інтерв’ю Deutsche Welle, пише Громадське.
Раніше він заявляв, що росія зможе напасти на НАТО до кінця десятиліття. Однак тепер Каль припускає, що якщо російсько-українська війна завершиться раніше ніж до 2029 чи 2030 років, рф зможе раніше використати свої технічні, матеріальні та людські ресурси для створення загрози Європі.
«Швидке припинення війни в Україні дозволить росіянам використати свою енергію там, де вони насправді цього хочуть, а саме проти Європи», — вважає очільник німецької розвідки.
За його словами, росія прагне такого світового порядку, який існував у Європі наприкінці 1990-х років — без американських військ у Європі та з розширенням сфери впливу росії на захід.
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Про це він сказав в інтерв’ю Deutsche Welle, пише Громадське.
Раніше він заявляв, що росія зможе напасти на НАТО до кінця десятиліття. Однак тепер Каль припускає, що якщо російсько-українська війна завершиться раніше ніж до 2029 чи 2030 років, рф зможе раніше використати свої технічні, матеріальні та людські ресурси для створення загрози Європі.
«Швидке припинення війни в Україні дозволить росіянам використати свою енергію там, де вони насправді цього хочуть, а саме проти Європи», — вважає очільник німецької розвідки.
За його словами, росія прагне такого світового порядку, який існував у Європі наприкінці 1990-х років — без американських військ у Європі та з розширенням сфери впливу росії на захід.
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