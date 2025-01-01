Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Русланом Пилипюком
Сьогодні, 12:05
10 березня відбудеться прощання з військовослужбовцем Русланом Пилипюком.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У понеділок, 10 березня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Пилипюка Руслана Вікторовича (07.081978 року народження), який помер 6 березня в реанімаційному відділенні міської клінічної лікарні номер 16 Дніпровської міської ради від отриманих поранень під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.
Поховають Героя на кладовищі у селі Липини.
Щирі співчуття рідним та близьким!
Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У понеділок, 10 березня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Пилипюка Руслана Вікторовича (07.081978 року народження), який помер 6 березня в реанімаційному відділенні міської клінічної лікарні номер 16 Дніпровської міської ради від отриманих поранень під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.
Поховають Героя на кладовищі у селі Липини.
Щирі співчуття рідним та близьким!
Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
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