Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Русланом Пилипюком

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Русланом Пилипюком
10 березня відбудеться прощання з військовослужбовцем Русланом Пилипюком.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У понеділок, 10 березня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Пилипюка Руслана Вікторовича (07.081978 року народження), який помер 6 березня в реанімаційному відділенні міської клінічної лікарні номер 16 Дніпровської міської ради від отриманих поранень під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.

Поховають Героя на кладовищі у селі Липини.

Щирі співчуття рідним та близьким!

Вічна пам’ять, честь та шана Герою!


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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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