Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Русланом Пилипюком

Русланом Пилипюком.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



У понеділок, 10 березня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Пилипюка Руслана Вікторовича (07.081978 року народження), який помер 6 березня в реанімаційному відділенні міської клінічної лікарні номер 16 Дніпровської міської ради від отриманих поранень під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.



Поховають Героя на кладовищі у селі Липини.



Щирі співчуття рідним та близьким!



Вічна пам’ять, честь та шана Герою!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 березня відбудеться прощання з військовослужбовцемПро це повідомили у Луцькій міській раді.У понеділок, 10 березня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Пилипюка Руслана Вікторовича (07.081978 року народження), який помер 6 березня в реанімаційному відділенні міської клінічної лікарні номер 16 Дніпровської міської ради від отриманих поранень під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.Поховають Героя на кладовищі у селі Липини.Щирі співчуття рідним та близьким!Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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