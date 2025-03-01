«Український фронт розвалиться, якщо я вимкну Starlink», - Маск
Сьогодні, 17:00
Мільярдер Ілон Маск заявив, що система Starlink є основою української армії, і якщо він її вимкне, то лінія фронту ЗСУ розвалиться.
Про це Маск написав у Twitter, повідомляє Українська правда.
"Я буквально кинув виклик путіну на фізичний бій один на один через Україну, і моя система Starlink є основою української армії. Їхня вся лінія фронту розвалиться, якщо я її вимкну.
Від чого мене нудить — це роки різанини в глухому куті, в якій Україна неминуче програє.
Кожен, хто дійсно піклується, дійсно думає і дійсно розуміє, хоче, щоб ця м’ясорубка зупинилася", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Reuters писав, що американські перемовники, які тиснуть на Україну щодо угоди про корисні копалини, порушили питання про припинення доступу країни до системи супутникового зв’язку Starlink Ілона Маска.
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Про це Маск написав у Twitter, повідомляє Українська правда.
"Я буквально кинув виклик путіну на фізичний бій один на один через Україну, і моя система Starlink є основою української армії. Їхня вся лінія фронту розвалиться, якщо я її вимкну.
Від чого мене нудить — це роки різанини в глухому куті, в якій Україна неминуче програє.
Кожен, хто дійсно піклується, дійсно думає і дійсно розуміє, хоче, щоб ця м’ясорубка зупинилася", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Reuters писав, що американські перемовники, які тиснуть на Україну щодо угоди про корисні копалини, порушили питання про припинення доступу країни до системи супутникового зв’язку Starlink Ілона Маска.
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