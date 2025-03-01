«Український фронт розвалиться, якщо я вимкну Starlink», - Маск

Ілон Маск заявив, що система Starlink є основою української армії, і якщо він її вимкне, то лінія фронту ЗСУ розвалиться.



Про це Маск написав у Twitter, повідомляє



"Я буквально кинув виклик путіну на фізичний бій один на один через Україну, і моя система Starlink є основою української армії. Їхня вся лінія фронту розвалиться, якщо я її вимкну.



Від чого мене нудить — це роки різанини в глухому куті, в якій Україна неминуче програє.



Кожен, хто дійсно піклується, дійсно думає і дійсно розуміє, хоче, щоб ця м’ясорубка зупинилася", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, раніше Reuters писав, що американські перемовники, які тиснуть на Україну щодо угоди про корисні копалини, порушили питання про припинення доступу країни до системи супутникового зв’язку Starlink Ілона Маска.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мільярдерзаявив, що система Starlink є основою української армії, і якщо він її вимкне, то лінія фронту ЗСУ розвалиться.Про це Маск написав у Twitter, повідомляє Українська правда "Я буквально кинув виклик путіну на фізичний бій один на один через Україну, і моя система Starlink є основою української армії. Їхня вся лінія фронту розвалиться, якщо я її вимкну.Від чого мене нудить — це роки різанини в глухому куті, в якій Україна неминуче програє.Кожен, хто дійсно піклується, дійсно думає і дійсно розуміє, хоче, щоб ця м’ясорубка зупинилася", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, раніше Reuters писав, що американські перемовники, які тиснуть на Україну щодо угоди про корисні копалини, порушили питання про припинення доступу країни до системи супутникового зв’язку Starlink Ілона Маска.

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