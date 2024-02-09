У Києво-Печерській Лаврі пояснили, що сталося з хрестом, який «упав» із Церкви Всіх Святих





Про це повідомили в Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра», пише



Там пояснили, що вибухові хвилі, сейсмічні коливання та вібрації, спричинені російськими обстрілами, загрожують історичним пам’яткам. Вони можуть завдавати «прихованої, але незворотної шкоди архітектурним об’єктам», кажуть у Лаврі.



Тож, щоб запобігти подальшому руйнуванню, хрест із Церкви Всіх Святих демонтували, однак найближчим часом після реставрації його повернуть на місце.



Також у заповіднику розповіли, що такі роботи є частиною міжнародного спільного проєкту ЮНЕСКО та Цільового фонду Японії «Підтримка України в галузі культури та освіти через ЮНЕСКО», під час якого не тільки оцінять збитки й захист пам’яток, а й додаткові заходи безпеки.



Для цього минулого тижня представники ЮНЕСКО підтримали ідею встановити датчики моніторингу стану Церкви Всіх Святих, які, зокрема, відстежуватимуть вплив вибухових хвиль від російських обстрілів.



Нагадаємо, напередодні Державна служба з надзвичайних ситуацій заявила, що її рятувальники зняли хрест з купола храму, який «частково завалився». Це викликало занепокоєння в соцмережах, де користувачі сприйняли падіння хреста як поганий знак.



Люди пригадували, як у січні 2022 року, за місяць до російського повномасштабного вторгнення, через пориви вітру з південно-східного купола Софійського собору впав хрест. Згодом його відновили за допомогою меценатів, але цей випадок «підтвердив велике занепокоєння стосовно технічного стану інших хрестів».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Хрест, який зняли з Церкви Всіх Святих у Києво-Печерській Лаврі, навмисно демонтували, щоб запобігти руйнуванню.Про це повідомили в Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра», пише Громадське Там пояснили, що вибухові хвилі, сейсмічні коливання та вібрації, спричинені російськими обстрілами, загрожують історичним пам’яткам. Вони можуть завдавати «прихованої, але незворотної шкоди архітектурним об’єктам», кажуть у Лаврі.Тож, щоб запобігти подальшому руйнуванню, хрест із Церкви Всіх Святих демонтували, однак найближчим часом після реставрації його повернуть на місце.Також у заповіднику розповіли, що такі роботи є частиною міжнародного спільного проєкту ЮНЕСКО та Цільового фонду Японії «Підтримка України в галузі культури та освіти через ЮНЕСКО», під час якого не тільки оцінять збитки й захист пам’яток, а й додаткові заходи безпеки.Для цього минулого тижня представники ЮНЕСКО підтримали ідею встановити датчики моніторингу стану Церкви Всіх Святих, які, зокрема, відстежуватимуть вплив вибухових хвиль від російських обстрілів.Нагадаємо, напередодні Державна служба з надзвичайних ситуацій заявила, що її рятувальники зняли хрест з купола храму, який «частково завалився». Це викликало занепокоєння в соцмережах, де користувачі сприйняли падіння хреста як поганий знак.Люди пригадували, як у січні 2022 року, за місяць до російського повномасштабного вторгнення, через пориви вітру з південно-східного купола Софійського собору впав хрест. Згодом його відновили за допомогою меценатів, але цей випадок «підтвердив велике занепокоєння стосовно технічного стану інших хрестів».

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