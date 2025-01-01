Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 березня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 березня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 10 березня

Луцьк

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 16-18° тепла.

Область

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 14-19° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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