Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 10 березня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 16-18° тепла.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 14-19° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 10 березня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 16-18° тепла.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 14-19° тепла.
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