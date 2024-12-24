Оголосили лавреатів Шевченківської премії 2025
Сьогодні, 21:15
Лавреатами Національної премії імені Тараса Шевченка у 2025 році стали поет Юрко Іздрик, публіцист Павло Казарін, скульпторка Жанна Кадирова, виконавиця класичної музики Богдана Півненко, композитор Олександр Шимко, команда проєкту “Петриківський розпис: на захисті ідентичності”, автори фільму “Довбуш” та оперний постановник Василь Вовкун.
Указ про присудження Премій оприлюднено на сайті Президента, передає Комерсант український Комерсант український.
“На підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка постановляю:
Присудити Національну премію України імені Тараса Шевченка 2025 року:
ВОВКУНУ Василю Володимировичу, режисерові-постановнику, авторові лібрето, – за оперу “Лис Микита”, балет “Тіні забутих предків”, модерн-балет “Пізнай себе!”, театралізовану кантату “Псальми війни!” Львівської Національної опери;
ІЗДРИКУ Юрію Романовичу, поетові, – за книгу поезій “Колекція”;
КАДИРОВІЙ Жанні Ельфатівні, художниці, – за персональну виставку “Траєкторія польотів”;
КАЗАРІНУ Павлу Володимировичу, журналістові, – за проєкт “Публіцистика воєнного часу в інтернет-виданні “Українська правда”;
КАРПЕЦЬ-ЄРМОЛАЄВІЙ Валентині Іванівні, ПІКУШУ Андрію Андрійовичу, ПІКУШ Марії Іванівні, РИБАК Наталії Михайлівні, майстрам петриківського розпису, – за мистецький проєкт “Петриківський розпис: на захисті ідентичності”;
ПІВНЕНКО Богдані Іванівні, скрипальці, – за концертні програми 2019-2024 років;
САНІНУ Олександру Геннадійовичу, режисерові, авторові сценарію, МИХАЛЬЧУКУ Сергію Євгеновичу, операторові, ЗАГАЙКЕВИЧ Аллі Леонідівні, композиторці, – за повнометражний ігровий фільм “Довбуш”;
ШИМКУ Олександру Артуровичу, композиторові, – за сакральну містерію “Вирій” для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти”, – йдеться в указі.
Також в документі зазначено: “Установити на 2025 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 484480,0 гривень кожна”.
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Указ про присудження Премій оприлюднено на сайті Президента, передає Комерсант український Комерсант український.
“На підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка постановляю:
Присудити Національну премію України імені Тараса Шевченка 2025 року:
ВОВКУНУ Василю Володимировичу, режисерові-постановнику, авторові лібрето, – за оперу “Лис Микита”, балет “Тіні забутих предків”, модерн-балет “Пізнай себе!”, театралізовану кантату “Псальми війни!” Львівської Національної опери;
ІЗДРИКУ Юрію Романовичу, поетові, – за книгу поезій “Колекція”;
КАДИРОВІЙ Жанні Ельфатівні, художниці, – за персональну виставку “Траєкторія польотів”;
КАЗАРІНУ Павлу Володимировичу, журналістові, – за проєкт “Публіцистика воєнного часу в інтернет-виданні “Українська правда”;
КАРПЕЦЬ-ЄРМОЛАЄВІЙ Валентині Іванівні, ПІКУШУ Андрію Андрійовичу, ПІКУШ Марії Іванівні, РИБАК Наталії Михайлівні, майстрам петриківського розпису, – за мистецький проєкт “Петриківський розпис: на захисті ідентичності”;
ПІВНЕНКО Богдані Іванівні, скрипальці, – за концертні програми 2019-2024 років;
САНІНУ Олександру Геннадійовичу, режисерові, авторові сценарію, МИХАЛЬЧУКУ Сергію Євгеновичу, операторові, ЗАГАЙКЕВИЧ Аллі Леонідівні, композиторці, – за повнометражний ігровий фільм “Довбуш”;
ШИМКУ Олександру Артуровичу, композиторові, – за сакральну містерію “Вирій” для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти”, – йдеться в указі.
Також в документі зазначено: “Установити на 2025 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 484480,0 гривень кожна”.
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