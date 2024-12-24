Оголосили лавреатів Шевченківської премії 2025

Юрко Іздрик, публіцист Павло Казарін, скульпторка Жанна Кадирова, виконавиця класичної музики Богдана Півненко, композитор Олександр Шимко, команда проєкту “Петриківський розпис: на захисті ідентичності”, автори фільму “Довбуш” та оперний постановник Василь Вовкун.



Указ про присудження Премій оприлюднено на сайті Президента, передає Комерсант український



“На підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка постановляю:



Присудити Національну премію України імені Тараса Шевченка 2025 року:



ВОВКУНУ Василю Володимировичу, режисерові-постановнику, авторові лібрето, – за оперу “Лис Микита”, балет “Тіні забутих предків”, модерн-балет “Пізнай себе!”, театралізовану кантату “Псальми війни!” Львівської Національної опери;



ІЗДРИКУ Юрію Романовичу, поетові, – за книгу поезій “Колекція”;



КАДИРОВІЙ Жанні Ельфатівні, художниці, – за персональну виставку “Траєкторія польотів”;



КАЗАРІНУ Павлу Володимировичу, журналістові, – за проєкт “Публіцистика воєнного часу в інтернет-виданні “Українська правда”;



КАРПЕЦЬ-ЄРМОЛАЄВІЙ Валентині Іванівні, ПІКУШУ Андрію Андрійовичу, ПІКУШ Марії Іванівні, РИБАК Наталії Михайлівні, майстрам петриківського розпису, – за мистецький проєкт “Петриківський розпис: на захисті ідентичності”;



ПІВНЕНКО Богдані Іванівні, скрипальці, – за концертні програми 2019-2024 років;



САНІНУ Олександру Геннадійовичу, режисерові, авторові сценарію, МИХАЛЬЧУКУ Сергію Євгеновичу, операторові, ЗАГАЙКЕВИЧ Аллі Леонідівні, композиторці, – за повнометражний ігровий фільм “Довбуш”;



ШИМКУ Олександру Артуровичу, композиторові, – за сакральну містерію “Вирій” для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти”, – йдеться в указі.



Також в документі зазначено: “Установити на 2025 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 484480,0 гривень кожна”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лавреатами Національної премії імені Тараса Шевченка у 2025 році стали поет, публіцист, скульпторка, виконавиця класичної музики, композитор, команда проєкту “Петриківський розпис: на захисті ідентичності”, автори фільму “Довбуш” та оперний постановникУказ про присудження Премій оприлюднено на сайті Президента, передає Комерсант український Комерсант український “На підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка постановляю:Присудити Національну премію України імені Тараса Шевченка 2025 року:ВОВКУНУ Василю Володимировичу, режисерові-постановнику, авторові лібрето, – за оперу “Лис Микита”, балет “Тіні забутих предків”, модерн-балет “Пізнай себе!”, театралізовану кантату “Псальми війни!” Львівської Національної опери;ІЗДРИКУ Юрію Романовичу, поетові, – за книгу поезій “Колекція”;КАДИРОВІЙ Жанні Ельфатівні, художниці, – за персональну виставку “Траєкторія польотів”;КАЗАРІНУ Павлу Володимировичу, журналістові, – за проєкт “Публіцистика воєнного часу в інтернет-виданні “Українська правда”;КАРПЕЦЬ-ЄРМОЛАЄВІЙ Валентині Іванівні, ПІКУШУ Андрію Андрійовичу, ПІКУШ Марії Іванівні, РИБАК Наталії Михайлівні, майстрам петриківського розпису, – за мистецький проєкт “Петриківський розпис: на захисті ідентичності”;ПІВНЕНКО Богдані Іванівні, скрипальці, – за концертні програми 2019-2024 років;САНІНУ Олександру Геннадійовичу, режисерові, авторові сценарію, МИХАЛЬЧУКУ Сергію Євгеновичу, операторові, ЗАГАЙКЕВИЧ Аллі Леонідівні, композиторці, – за повнометражний ігровий фільм “Довбуш”;ШИМКУ Олександру Артуровичу, композиторові, – за сакральну містерію “Вирій” для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти”, – йдеться в указі.Також в документі зазначено: “Установити на 2025 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 484480,0 гривень кожна”.

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