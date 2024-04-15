Які ціни у Луцьку у парку атракціонів
Сьогодні, 22:14
Чудова весняна погода – ідеальний привід провести вихідні у колі сім’ї. Один із варіантів дозвілля з дітьми – відвідати атракціони в Центральному парку Луцька. Чимало лучан березневими вихідними обрали саме цей вид відпочинку, адже 9 березня біля атракціонів було яблуку ніде впасти.
Журналісти сайту «Конкурент» дізнавались, які ціни цьогоріч у місцевому парку атракціонів та на чому пропонують покататися.
З інформаційної таблички поруч каси бачимо, що є 17 доступних варіантів для проведення дозвілля. Щоправда, не для усіх, бо ж є вікові обмеження.
Загалом на луцьких атракціонах такі ціни:
ракушки (діти з 5 до 10 року у супроводі дорослого) – 100 грн/3 хв;
надувний батут (з 3 років) – 50 грн/10 хв, 80 грн/30 хв, 160 грн/безліміт;
надувна гірка (з 5 років) – 50 грн/10 хв, 80 грн/30 хв, 160 грн/безліміт;
батутна оренда (до 40 кг) – 50 грн/10 хв, 80 грн/30 хв, 160 грн/безліміт;
лабіринт дитячий – 50 грн/10 хв, 80 грн/30 хв, 160 грн/безліміт;
маленька ланцюгова карусель – 60 грн/3 хв;
дитячі роботи (діти з 3 до 7 років) – 70 грн/3 хв;
дитячій манеж – 70 грн/3 хв;
пожежна машина (діти з 3 до 8 років з одним дорослим) – 80 грн/3 хв;
батут банджо (до 40 кг) – 100 грн/3 хв;
ланцюгова карусель (велика з 7 років) – 100 грн/3 хв;
автодром – 100 грн;
орбіта (діти з 5 до 10 років у супроводі дорослого) – 100 грн/3 хв;
лебеді (дорослі від 15 років) – 80 грн/3 хв;
лебеді (дитячий з 3 до 15 років у супроводі дорослого) – 60 грн/3 хв;
веселі гірки (дитячий з 3 до 15 років у супроводі дорослого) – 100 грн/3 хв;
віртуальна реальність – 100 грн/1 сеанс.
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Журналісти сайту «Конкурент» дізнавались, які ціни цьогоріч у місцевому парку атракціонів та на чому пропонують покататися.
З інформаційної таблички поруч каси бачимо, що є 17 доступних варіантів для проведення дозвілля. Щоправда, не для усіх, бо ж є вікові обмеження.
Загалом на луцьких атракціонах такі ціни:
ракушки (діти з 5 до 10 року у супроводі дорослого) – 100 грн/3 хв;
надувний батут (з 3 років) – 50 грн/10 хв, 80 грн/30 хв, 160 грн/безліміт;
надувна гірка (з 5 років) – 50 грн/10 хв, 80 грн/30 хв, 160 грн/безліміт;
батутна оренда (до 40 кг) – 50 грн/10 хв, 80 грн/30 хв, 160 грн/безліміт;
лабіринт дитячий – 50 грн/10 хв, 80 грн/30 хв, 160 грн/безліміт;
маленька ланцюгова карусель – 60 грн/3 хв;
дитячі роботи (діти з 3 до 7 років) – 70 грн/3 хв;
дитячій манеж – 70 грн/3 хв;
пожежна машина (діти з 3 до 8 років з одним дорослим) – 80 грн/3 хв;
батут банджо (до 40 кг) – 100 грн/3 хв;
ланцюгова карусель (велика з 7 років) – 100 грн/3 хв;
автодром – 100 грн;
орбіта (діти з 5 до 10 років у супроводі дорослого) – 100 грн/3 хв;
лебеді (дорослі від 15 років) – 80 грн/3 хв;
лебеді (дитячий з 3 до 15 років у супроводі дорослого) – 60 грн/3 хв;
веселі гірки (дитячий з 3 до 15 років у супроводі дорослого) – 100 грн/3 хв;
віртуальна реальність – 100 грн/1 сеанс.
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