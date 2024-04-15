Які ціни у Луцьку у парку атракціонів





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З інформаційної таблички поруч каси бачимо, що є 17 доступних варіантів для проведення дозвілля. Щоправда, не для усіх, бо ж є вікові обмеження.



Загалом на луцьких атракціонах такі ціни:



ракушки (діти з 5 до 10 року у супроводі дорослого) – 100 грн/3 хв;

надувний батут (з 3 років) – 50 грн/10 хв, 80 грн/30 хв, 160 грн/безліміт;

надувна гірка (з 5 років) – 50 грн/10 хв, 80 грн/30 хв, 160 грн/безліміт;

батутна оренда (до 40 кг) – 50 грн/10 хв, 80 грн/30 хв, 160 грн/безліміт;

лабіринт дитячий – 50 грн/10 хв, 80 грн/30 хв, 160 грн/безліміт;

маленька ланцюгова карусель – 60 грн/3 хв;

дитячі роботи (діти з 3 до 7 років) – 70 грн/3 хв;

дитячій манеж – 70 грн/3 хв;

пожежна машина (діти з 3 до 8 років з одним дорослим) – 80 грн/3 хв;

батут банджо (до 40 кг) – 100 грн/3 хв;

ланцюгова карусель (велика з 7 років) – 100 грн/3 хв;

автодром – 100 грн;

орбіта (діти з 5 до 10 років у супроводі дорослого) – 100 грн/3 хв;

лебеді (дорослі від 15 років) – 80 грн/3 хв;

лебеді (дитячий з 3 до 15 років у супроводі дорослого) – 60 грн/3 хв;

веселі гірки (дитячий з 3 до 15 років у супроводі дорослого) – 100 грн/3 хв;

віртуальна реальність – 100 грн/1 сеанс.

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