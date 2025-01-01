На Волині померла самотня бабуся Ганна, яка боялася спати, аби не згас вогонь у грубі

На Волині померла самотня бабуся Ганна, яка боялася спати, аби не згас вогонь у грубі
Померла бабуся Ганна, яка самотньо жила поблизу села Кримне на Старовижівщині і якою опікувалися волонтери.

Про це в інстаграмі розповіла волонтерка з Луцька Анастасія Рудик, передає "Конкурент".

Cумна історія самотньої бабусі Ганни з Волині стала відома завдяки соціальному проєкту «Рожева душа». Майже 90-річна бабуся жила сама в будинку без світла. До її дому посеред поля навіть не їздив транспорт. І дуже часто літня жінка залишалася без їжі. Колись вона тримала біля хати господарство, але через поважний вік уже потребувала допомоги.

Грілася бабуся від вогню у комині, тому практично не спала, щоб вогонь не загас.

Тож упродовж чотирьох років волонтери дбали про самотню бабу Ганну.

Проте 8 березня 2025 року бабуся Ганна померла.

Прощання відбулося сьогодні, 9 березня, у храмі села Кримне.


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Теги: смерть, бабуся Ганна
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