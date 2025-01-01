Чи очікувати магнітні бурі 10 березня 2025 року: прогноз
Сьогодні, 01:30
У понеділок, 10 березня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1.
Про це повідомляє Meteoprog.
Зазначається, що магнітна буря такої сили може спричинити незначні збої у роботі енергосистем. Також вплинути на маршрути міграцій птахів і тварин. Та негативно вплинути на здоров'я метеозалежних людей.
Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде нестабільним до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу М.
“Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Meteoprog.
Зазначається, що магнітна буря такої сили може спричинити незначні збої у роботі енергосистем. Також вплинути на маршрути міграцій птахів і тварин. Та негативно вплинути на здоров'я метеозалежних людей.
Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде нестабільним до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу М.
“Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 10 березня 2025 року: прогноз
Сьогодні, 01:30
10 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині померла самотня бабуся Ганна, яка боялася спати, аби не згас вогонь у грубі
09 березень, 23:19
Які ціни у Луцьку у парку атракціонів
09 березень, 22:14
Оголосили лавреатів Шевченківської премії 2025
09 березень, 21:15