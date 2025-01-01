Чи очікувати магнітні бурі 10 березня 2025 року: прогноз

У понеділок, 10 березня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1.Про це повідомляє Meteoprog.Зазначається, що магнітна буря такої сили може спричинити незначні збої у роботі енергосистем. Також вплинути на маршрути міграцій птахів і тварин. Та негативно вплинути на здоров'я метеозалежних людей.Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде нестабільним до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу М.“Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться у повідомлені.