Чи очікувати магнітні бурі 10 березня 2025 року: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 10 березня 2025 року: прогноз
У понеділок, 10 березня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1.

Про це повідомляє Meteoprog.

Зазначається, що магнітна буря такої сили може спричинити незначні збої у роботі енергосистем. Також вплинути на маршрути міграцій птахів і тварин. Та негативно вплинути на здоров'я метеозалежних людей.

Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде нестабільним до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу М.

“Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться у повідомлені.

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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