У Держдепі США підтвердили візит Рубіо до Саудівської Аравії для переговорів з представниками України

Марко Рубіо 10-12 березня перебуватиме з візитом у Джидді, у Саудівській Аравії. Там він проведе переговори з представниками України щодо закінчення війни.



Про це повідомляє пресслужба американського Державного департаменту, передає



"Державний секретар Марко Рубіо поїде до Джидди, Саудівська Аравія, 10-12 березня, для переговорів з українськими колегами, щоб просувати президентську мету припинити російсько-українську війну", — йдеться у повідомленні.



Перебуваючи в Джидді, Рубіо також зустрінеться зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом Аль Саудом, щоб обговорити "шляхи просування спільних інтересів у регіоні та зміцнення американо-саудівських відносин".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державний секретар Сполучених Штатів10-12 березня перебуватиме з візитом у Джидді, у Саудівській Аравії. Там він проведе переговори з представниками України щодо закінчення війни.Про це повідомляє пресслужба американського Державного департаменту, передає Суспільне "Державний секретар Марко Рубіо поїде до Джидди, Саудівська Аравія, 10-12 березня, для переговорів з українськими колегами, щоб просувати президентську мету припинити російсько-українську війну", — йдеться у повідомленні.Перебуваючи в Джидді, Рубіо також зустрінеться зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом Аль Саудом, щоб обговорити "шляхи просування спільних інтересів у регіоні та зміцнення американо-саудівських відносин".

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