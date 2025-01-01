У Держдепі США підтвердили візит Рубіо до Саудівської Аравії для переговорів з представниками України
Сьогодні, 05:17
Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо 10-12 березня перебуватиме з візитом у Джидді, у Саудівській Аравії. Там він проведе переговори з представниками України щодо закінчення війни.
Про це повідомляє пресслужба американського Державного департаменту, передає Суспільне.
"Державний секретар Марко Рубіо поїде до Джидди, Саудівська Аравія, 10-12 березня, для переговорів з українськими колегами, щоб просувати президентську мету припинити російсько-українську війну", — йдеться у повідомленні.
Перебуваючи в Джидді, Рубіо також зустрінеться зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом Аль Саудом, щоб обговорити "шляхи просування спільних інтересів у регіоні та зміцнення американо-саудівських відносин".
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Про це повідомляє пресслужба американського Державного департаменту, передає Суспільне.
"Державний секретар Марко Рубіо поїде до Джидди, Саудівська Аравія, 10-12 березня, для переговорів з українськими колегами, щоб просувати президентську мету припинити російсько-українську війну", — йдеться у повідомленні.
Перебуваючи в Джидді, Рубіо також зустрінеться зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом Аль Саудом, щоб обговорити "шляхи просування спільних інтересів у регіоні та зміцнення американо-саудівських відносин".
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