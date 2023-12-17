На Волині жителі Ковеля вийшли на акцію підтримки полонених захисників

9 березня в місті Ковелі відбулася чергова акція "Не мовчи! Полон вбиває!", щоб нагадати суспільству про військовополонених захисників Маріуполя, які 2022 року 86 днів боронили місто, та усіх українських полонених та зниклих безвісти.Захід відбувся на площі Героїв Майдану в місті Ковелі, повідомили в міській раді.Члени родин полонених і жителі громади принесли прапори України та військових підрозділів, фотографії воїнів, плакати із закликами про свободу. Учасники акції вкотре вимагали звільнення бійців, яких утримує Росія. Також на мирну акцію вийшли волиняни, рідні яких зникли безвісти.