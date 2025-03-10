Україна запропонує часткове припинення вогню на зустрічі зі США в Саудівській Аравії, – ЗМІ

Володимир Зеленський прагне швидкого завершення війни з Росією.



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Джерела FT, говорячи про підготовку до переговорів у Саудівській Аравії, заявили, що Київ хоче запропонувати часткове припинення вогню – зокрема, далекобійних ударів по РФ та бойових дій у Чорному морі.



Таким чином Україна сподівається, що прогрес у переговорах змусить Вашингтон скасувати рішення про заморожування обміну розвідданими та постачання зброї.



За словами одного з українських посадовців, у короткостроковій перспективі Київ надаватиме пріоритет налагодженню зв'язків зі США.



Водночас двоє європейських посадовців сказали, що Україна розглядає прогрес у переговорах про припинення вогню як "послугу за послугу" за відновлення військової та розвідувальної допомоги.



Речник Держдепу США повідомив, що державний секретар Марко Рубіо перебуватиме в саудівському місті Джидда з понеділка по середу на переговорах для "просування мети президента щодо припинення російсько-української війни".



6 березня Володимир Зеленський заявив лідерам ЄС у Брюсселі, що хоче укласти загальну рамкову угоду зі США, яка прокладе шлях до подальших, більш детальних угод про мінеральні ресурси та гарантії безпеки.



Ширша угода мала б розпочатися з припинення повітряних атак, операцій на морі та ударів по об'єктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури. Також вона мала би продовжитися обміном полоненими та поверненням українських дітей, викрадених російською владою.



9 березня телеканал NBC News повідомив, що, за словами посадовців США, угоди щодо корисних копалин буде недостатньо для Трампа, щоб відновити допомогу і обмін розвідданими.



Канал зазначав, що президент США хоче, щоб Зеленський, зокрема, пішов на поступки, такі як відмова від територій на користь Росії, і рухався до проведення виборів в Україні або навіть пішов у відставку.



Агентство Reuters повідомляло, що американські посадовці планують використати зустріч з українською делегацією в Саудівській Аравії частково для того, щоб з'ясувати, чи готова Україна піти на відчутні поступки Росії заради припинення війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На переговорах у Саудівській Аравії Україна спробує переконати США відновити надання розвідувальної та військової підтримки, а також намагатиметься довести, що президентпрагне швидкого завершення війни з Росією.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Financial Times.Джерела FT, говорячи про підготовку до переговорів у Саудівській Аравії, заявили, що Київ хоче запропонувати часткове припинення вогню – зокрема, далекобійних ударів по РФ та бойових дій у Чорному морі.Таким чином Україна сподівається, що прогрес у переговорах змусить Вашингтон скасувати рішення про заморожування обміну розвідданими та постачання зброї.За словами одного з українських посадовців, у короткостроковій перспективі Київ надаватиме пріоритет налагодженню зв'язків зі США.Водночас двоє європейських посадовців сказали, що Україна розглядає прогрес у переговорах про припинення вогню як "послугу за послугу" за відновлення військової та розвідувальної допомоги.Речник Держдепу США повідомив, що державний секретарперебуватиме в саудівському місті Джидда з понеділка по середу на переговорах для "просування мети президента щодо припинення російсько-української війни".6 березня Володимир Зеленський заявив лідерам ЄС у Брюсселі, що хоче укласти загальну рамкову угоду зі США, яка прокладе шлях до подальших, більш детальних угод про мінеральні ресурси та гарантії безпеки.Ширша угода мала б розпочатися з припинення повітряних атак, операцій на морі та ударів по об'єктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури. Також вона мала би продовжитися обміном полоненими та поверненням українських дітей, викрадених російською владою.9 березня телеканал NBC News повідомив, що, за словами посадовців США, угоди щодо корисних копалин буде недостатньо для Трампа, щоб відновити допомогу і обмін розвідданими.Канал зазначав, що президент США хоче, щоб Зеленський, зокрема, пішов на поступки, такі як відмова від територій на користь Росії, і рухався до проведення виборів в Україні або навіть пішов у відставку.Агентство Reuters повідомляло, що американські посадовці планують використати зустріч з українською делегацією в Саудівській Аравії частково для того, щоб з'ясувати, чи готова Україна піти на відчутні поступки Росії заради припинення війни.

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