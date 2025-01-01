На Волині через підпал сухої трави загорілися два дачні будинки та три хати-пустки

На Волині через підпал сухої трави загорілися два дачні будинки та три хати-пустки
Минулої доби рятувальники ліквідували 28 пожеж на відкритих територіях. Попри заборону і здоровий глузд люди продовжують палити суху траву.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

9 березня знову горіло в усіх районах області. Усі загоряння ліквідували.

Обідньої пори у Ковелі на садівничому масиві "Дружба" полум'я із сухостою перекинулося на два дачні будиночки. А в с. Чорноплеси Любомльської громади разом із сухою травою і чагарниками, які підпалили невідомі особи, за вогнем пішли дві хати -пустки.

Ще одна хата-пустка пошкоджена вогнем, що перекинувся з відкритої місцевості у с. Ростань Шацької громади.

Як з'ясувалося, пожежа сталася через необережне поводження з вогнем під час спалювання сухої рослинності, особу палія встановлено - це чоловік 1995 р.н.
На Волині через підпал сухої трави загорілися два дачні будинки та три хати-пустки

Крім того, минулої доби рятувальники 24 державного пожежно-рятувального поста та місцева пожежна команда с. Гуща ліквідували пожежу на торфовищі - горіло на площі більше гектара біля села Рівне на Ковельщині.
На Волині через підпал сухої трави загорілися два дачні будинки та три хати-пустки
На Волині через підпал сухої трави загорілися два дачні будинки та три хати-пустки

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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