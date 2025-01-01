На Волині водійка авто зіткнулась з мотоциклістом: є постраждалі
Сьогодні, 10:39
На Горохівщині мотоцикл зіткнувся з легковиком, є постраждалі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 9 березня, на автодорозі у селі Терешківці.
22-річний житель Луцького району, керуючи мотоциклом Honda, зіткнувся із попутним автомобілем Audi, під керуванням 52-річної жительки Горохівщини.
Внаслідок ДТП мотоцикліст та пасажир двоколісного отримали тілесні ушкодження,їх доставили у лікарню.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 9 березня, на автодорозі у селі Терешківці.
22-річний житель Луцького району, керуючи мотоциклом Honda, зіткнувся із попутним автомобілем Audi, під керуванням 52-річної жительки Горохівщини.
Внаслідок ДТП мотоцикліст та пасажир двоколісного отримали тілесні ушкодження,їх доставили у лікарню.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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