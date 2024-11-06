На Волині чоловік чіплявся до неповнолітніх дівчат
Сьогодні, 11:52
Поліцейські встановили чоловіка, який у Нововолинську чіплявся до неповнолітніх.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора до поліції звернулася мати 14-річної дівчини та повідомила, що увечері на одній із вулиць Нововолинська до її дитини та ще двох дівчат чіплявся невідомий чоловік. Зокрема, намагався до них торкнутися та показував непристойні жести. Фізичної шкоди дітям завдано не було.
На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група Нововолинського відділення поліції. Поліцейські оперативно встановили особу чоловіка. Ним виявився 46-річний місцевий мешканець, який перебуває на обліку в медичному закладі у зв’язку із психічною хворобою. Його помістили в медзаклад для проведення лікування.
Триває перевірка.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора до поліції звернулася мати 14-річної дівчини та повідомила, що увечері на одній із вулиць Нововолинська до її дитини та ще двох дівчат чіплявся невідомий чоловік. Зокрема, намагався до них торкнутися та показував непристойні жести. Фізичної шкоди дітям завдано не було.
На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група Нововолинського відділення поліції. Поліцейські оперативно встановили особу чоловіка. Ним виявився 46-річний місцевий мешканець, який перебуває на обліку в медичному закладі у зв’язку із психічною хворобою. Його помістили в медзаклад для проведення лікування.
Триває перевірка.
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