Зарахування дитини до школи: коли у Луцьку можна буде подати заяву у 1 клас
Сьогодні, 12:41
Подавати документи на зарахування дитини у школу можна буде протягом двох місяців.
Про це в коментарі misto.media розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
«Вже видали наказ департаменту освіти щодо організації освітнього процесу на наступний навчальний рік. Приймання документів розпочнеться 1 квітня і триватиме до 1 червня. Всі 38 закладів загальної середньої освіти Луцької громади мають початкову школу, тому документи можна буде подавати скрізь», — зазначає він.
Діти військовослужбовців та ветеранів мають право першочергового зарахування в будь-який заклад освіти.
Які документи треба підготувати батькам
- Заява батьків (або опікуна, особи, яка їх замінює) — шаблон цього документа вам нададуть у школі.
- Копія свідоцтва про народження дитини.
- Медична довідка форми № 086-1/о.
- Копія карти щеплень.
Паспорт та ідентифікаційний код платника податків одного із батьків, який укладає договір зі школою.
Якщо дитина має першочергове право на зарахування в освітній заклад, додають такі документи:
- про реєстрацію місця проживання;
- про підтвердження, що старший брат чи сестра навчається в тому чи іншому закладі освіти;
- про те, що батьки працюють в закладі освіти.
Яких лікарів треба пройти для медогляду
Дитину обов’язково має обстежити лікар первинної медичної допомоги і стоматолог. Якщо є потреба, педіатр скеровує до вузькопрофільного спеціаліста. Зараз немає затвердженого списку лікарів, в яких обов’язково треба обстежитися перед школою, зазначила у коментарі misto.media медична директорка КП «Луцька міська дитяча поліклініка» Галина Ворон.
Також вона зауважує, що немає потреби чекати місяць чи більше до вступу в школу, бо довідка форми № 086 дійсна протягом року, тому обстежуватися в медиків можна від жовтня.
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Про це в коментарі misto.media розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
«Вже видали наказ департаменту освіти щодо організації освітнього процесу на наступний навчальний рік. Приймання документів розпочнеться 1 квітня і триватиме до 1 червня. Всі 38 закладів загальної середньої освіти Луцької громади мають початкову школу, тому документи можна буде подавати скрізь», — зазначає він.
Діти військовослужбовців та ветеранів мають право першочергового зарахування в будь-який заклад освіти.
Які документи треба підготувати батькам
- Заява батьків (або опікуна, особи, яка їх замінює) — шаблон цього документа вам нададуть у школі.
- Копія свідоцтва про народження дитини.
- Медична довідка форми № 086-1/о.
- Копія карти щеплень.
Паспорт та ідентифікаційний код платника податків одного із батьків, який укладає договір зі школою.
Якщо дитина має першочергове право на зарахування в освітній заклад, додають такі документи:
- про реєстрацію місця проживання;
- про підтвердження, що старший брат чи сестра навчається в тому чи іншому закладі освіти;
- про те, що батьки працюють в закладі освіти.
Яких лікарів треба пройти для медогляду
Дитину обов’язково має обстежити лікар первинної медичної допомоги і стоматолог. Якщо є потреба, педіатр скеровує до вузькопрофільного спеціаліста. Зараз немає затвердженого списку лікарів, в яких обов’язково треба обстежитися перед школою, зазначила у коментарі misto.media медична директорка КП «Луцька міська дитяча поліклініка» Галина Ворон.
Також вона зауважує, що немає потреби чекати місяць чи більше до вступу в школу, бо довідка форми № 086 дійсна протягом року, тому обстежуватися в медиків можна від жовтня.
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