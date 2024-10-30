Зарахування дитини до школи: коли у Луцьку можна буде подати заяву у 1 клас

Зарахування дитини до школи: коли у Луцьку можна буде подати заяву у 1 клас
Подавати документи на зарахування дитини у школу можна буде протягом двох місяців.

Про це в коментарі misto.media розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

«Вже видали наказ департаменту освіти щодо організації освітнього процесу на наступний навчальний рік. Приймання документів розпочнеться 1 квітня і триватиме до 1 червня. Всі 38 закладів загальної середньої освіти Луцької громади мають початкову школу, тому документи можна буде подавати скрізь», — зазначає він.

Діти військовослужбовців та ветеранів мають право першочергового зарахування в будь-який заклад освіти.

Які документи треба підготувати батькам

- Заява батьків (або опікуна, особи, яка їх замінює) — шаблон цього документа вам нададуть у школі.

- Копія свідоцтва про народження дитини.

- Медична довідка форми № 086-1/о.

- Копія карти щеплень.

Паспорт та ідентифікаційний код платника податків одного із батьків, який укладає договір зі школою.

Якщо дитина має першочергове право на зарахування в освітній заклад, додають такі документи:

- про реєстрацію місця проживання;

- про підтвердження, що старший брат чи сестра навчається в тому чи іншому закладі освіти;

- про те, що батьки працюють в закладі освіти.

Яких лікарів треба пройти для медогляду

Дитину обов’язково має обстежити лікар первинної медичної допомоги і стоматолог. Якщо є потреба, педіатр скеровує до вузькопрофільного спеціаліста. Зараз немає затвердженого списку лікарів, в яких обов’язково треба обстежитися перед школою, зазначила у коментарі misto.media медична директорка КП «Луцька міська дитяча поліклініка» Галина Ворон.

Також вона зауважує, що немає потреби чекати місяць чи більше до вступу в школу, бо довідка форми № 086 дійсна протягом року, тому обстежуватися в медиків можна від жовтня.

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Теги: школа, заяви, Луцьк
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