Зарахування дитини до школи: коли у Луцьку можна буде подати заяву у 1 клас





Про це в коментарі Віталій Бондар.



«Вже видали наказ департаменту освіти щодо організації освітнього процесу на наступний навчальний рік. Приймання документів розпочнеться 1 квітня і триватиме до 1 червня. Всі 38 закладів загальної середньої освіти Луцької громади мають початкову школу, тому документи можна буде подавати скрізь», — зазначає він.



Діти військовослужбовців та ветеранів мають право першочергового зарахування в будь-який заклад освіти.



Які документи треба підготувати батькам



- Заява батьків (або опікуна, особи, яка їх замінює) — шаблон цього документа вам нададуть у школі.



- Копія свідоцтва про народження дитини.



- Медична довідка форми № 086-1/о.



- Копія карти щеплень.



Паспорт та ідентифікаційний код платника податків одного із батьків, який укладає договір зі школою.



Якщо дитина має першочергове право на зарахування в освітній заклад, додають такі документи:



- про реєстрацію місця проживання;



- про підтвердження, що старший брат чи сестра навчається в тому чи іншому закладі освіти;



- про те, що батьки працюють в закладі освіти.



Яких лікарів треба пройти для медогляду



Дитину обов’язково має обстежити лікар первинної медичної допомоги і стоматолог. Якщо є потреба, педіатр скеровує до вузькопрофільного спеціаліста. Зараз немає затвердженого списку лікарів, в яких обов’язково треба обстежитися перед школою, зазначила у коментарі misto.media медична директорка КП «Луцька міська дитяча поліклініка» Галина Ворон.



Також вона зауважує, що немає потреби чекати місяць чи більше до вступу в школу, бо довідка форми № 086 дійсна протягом року, тому обстежуватися в медиків можна від жовтня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Подавати документи на зарахування дитини у школу можна буде протягом двох місяців.Про це в коментарі misto.media розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради«Вже видали наказ департаменту освіти щодо організації освітнього процесу на наступний навчальний рік. Приймання документів розпочнеться 1 квітня і триватиме до 1 червня. Всі 38 закладів загальної середньої освіти Луцької громади мають початкову школу, тому документи можна буде подавати скрізь», — зазначає він.Діти військовослужбовців та ветеранів мають право першочергового зарахування в будь-який заклад освіти.- Заява батьків (або опікуна, особи, яка їх замінює) — шаблон цього документа вам нададуть у школі.- Копія свідоцтва про народження дитини.- Медична довідка форми № 086-1/о.- Копія карти щеплень.Паспорт та ідентифікаційний код платника податків одного із батьків, який укладає договір зі школою.- про реєстрацію місця проживання;- про підтвердження, що старший брат чи сестра навчається в тому чи іншому закладі освіти;- про те, що батьки працюють в закладі освіти.Дитину обов’язково має обстежити лікар первинної медичної допомоги і стоматолог. Якщо є потреба, педіатр скеровує до вузькопрофільного спеціаліста. Зараз немає затвердженого списку лікарів, в яких обов’язково треба обстежитися перед школою, зазначила у коментарі misto.media медична директорка КП «Луцька міська дитяча поліклініка» Галина Ворон.Також вона зауважує, що немає потреби чекати місяць чи більше до вступу в школу, бо довідка форми № 086 дійсна протягом року, тому обстежуватися в медиків можна від жовтня.

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