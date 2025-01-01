Недільне ДТП у Гаразджі під Луцьком: авто злетіло у кювет. ВІДЕО





На місці події працювало два екіпажі медиків та поліція.



У Головному управлінні нацполіції Волині журналістам ВолиньPost повідомили, що постраждали в автопригоді, на щастя, не було.



Правоохоронці за цим фактом склали адміністративні матеріали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Недільного вечора, 9 березня, у селі Гаразджа поблизу Луцька трапилася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль злетів у кювет.На місці події працювало два екіпажі медиків та поліція.У Головному управлінні нацполіції Волині журналістамповідомили, що постраждали в автопригоді, на щастя, не було.Правоохоронці за цим фактом склали адміністративні матеріали.

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