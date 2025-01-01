Недільне ДТП у Гаразджі під Луцьком: авто злетіло у кювет. ВІДЕО

Недільне ДТП у Гаразджі під Луцьком: авто злетіло у кювет. ВІДЕО
Недільного вечора, 9 березня, у селі Гаразджа поблизу Луцька трапилася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль злетів у кювет.

На місці події працювало два екіпажі медиків та поліція.

У Головному управлінні нацполіції Волині журналістам ВолиньPost повідомили, що постраждали в автопригоді, на щастя, не було.

Правоохоронці за цим фактом склали адміністративні матеріали.


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