Вночі росіяни запустили по Україні 176 ударних дронів

Вночі росіяни запустили по Україні 176 ударних дронів
У ніч на 10 березня 2025 року (із 18.00 9 березня) росіяни атакували Україну 176-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Як пишуть Повітряні сили, окупанти запускали дрони із напрямків: Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ та Чауда у Криму.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 130-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

42 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Полтавщина та Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Теги: Україна, росія, війна
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