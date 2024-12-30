Луцькими маршрутками не можуть скористатися люди з інвалідністю





Про це повідомляє ветеран війни, боєць ІІІ штурмової бригади Євген Сивопляс, передає



До перевірки приєдналися представники відділу транспорту Луцької міської ради. В ході перевірки виявили, що у 5 із 16 перевірених автобусів, апареллю скористатись неможливо.



«Так ми виявили:



автобус №30 (борт. №410) – апарель не працює.

Автобус №28 (борт. №4183) – апарель не працює.

Автобус №25 (борт. №406) – апарель не працює.

Автобус №30 (борт. №509) – апарель не працює.

Автобус №25 (борт. №296) – апарель не працює.



У відділі транспорту пообіцяли дати час підприємствам усунути несправності та проконтролювати процес», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нещодавно у Луцьку перевіряли справність апарель у громадському транспорті.Про це повідомляє ветеран війни, боєць ІІІ штурмової бригади, передає "Конкурент" До перевірки приєдналися представники відділу транспорту Луцької міської ради. В ході перевірки виявили, що у 5 із 16 перевірених автобусів, апареллю скористатись неможливо.«Так ми виявили:автобус №30 (борт. №410) – апарель не працює.Автобус №28 (борт. №4183) – апарель не працює.Автобус №25 (борт. №406) – апарель не працює.Автобус №30 (борт. №509) – апарель не працює.Автобус №25 (борт. №296) – апарель не працює.У відділі транспорту пообіцяли дати час підприємствам усунути несправності та проконтролювати процес», – йдеться у дописі.

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