Луцькими маршрутками не можуть скористатися люди з інвалідністю
Сьогодні, 07:15
Нещодавно у Луцьку перевіряли справність апарель у громадському транспорті.
Про це повідомляє ветеран війни, боєць ІІІ штурмової бригади Євген Сивопляс, передає "Конкурент".
До перевірки приєдналися представники відділу транспорту Луцької міської ради. В ході перевірки виявили, що у 5 із 16 перевірених автобусів, апареллю скористатись неможливо.
«Так ми виявили:
автобус №30 (борт. №410) – апарель не працює.
Автобус №28 (борт. №4183) – апарель не працює.
Автобус №25 (борт. №406) – апарель не працює.
Автобус №30 (борт. №509) – апарель не працює.
Автобус №25 (борт. №296) – апарель не працює.
У відділі транспорту пообіцяли дати час підприємствам усунути несправності та проконтролювати процес», – йдеться у дописі.
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Про це повідомляє ветеран війни, боєць ІІІ штурмової бригади Євген Сивопляс, передає "Конкурент".
До перевірки приєдналися представники відділу транспорту Луцької міської ради. В ході перевірки виявили, що у 5 із 16 перевірених автобусів, апареллю скористатись неможливо.
«Так ми виявили:
автобус №30 (борт. №410) – апарель не працює.
Автобус №28 (борт. №4183) – апарель не працює.
Автобус №25 (борт. №406) – апарель не працює.
Автобус №30 (борт. №509) – апарель не працює.
Автобус №25 (борт. №296) – апарель не працює.
У відділі транспорту пообіцяли дати час підприємствам усунути несправності та проконтролювати процес», – йдеться у дописі.
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