Курс валют на 10 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 10 березня: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 10 березня. Долар втратив у ціні 6 коп., натомість євро злетів ще на 17 коп. Злотий додав 3 коп.

Курс долара
1 долар США – 41,21(-6 коп.)

Курс євро
1 євро – 44,55 (+17 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,7 (+3 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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