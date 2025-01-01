Курс валют на 10 березня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 10 березня. Долар втратив у ціні 6 коп., натомість євро злетів ще на 17 коп. Злотий додав 3 коп.
Курс долара
1 долар США – 41,21(-6 коп.)
Курс євро
1 євро – 44,55 (+17 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,7 (+3 коп.)
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Курс долара
1 долар США – 41,21(-6 коп.)
Курс євро
1 євро – 44,55 (+17 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,7 (+3 коп.)
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