Керівник розвідки Німеччини: росія може перевірити єдність Заходу, зокрема, щодо 5 статті НАТО





Таку думку озвучив голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль в інтерв'ю Deutsche Welle, пише



За словами Каля, Кремль може випробувати надійність статті 5 Статуту НАТО, яка передбачає, що напад на одного союзника розглядається як напад на всіх.



«Ми сподіваємося, що цього не станеться, але повинні бути готовими до можливих випробувань нашої єдності», – заявив керівник німецької розвідки.



Він також зазначив, що плани Росії залежать від перебігу війни в Україні. Якщо війна завершиться раніше 2029–2030 років, Москва зможе швидше зосередити свої ресурси на створенні загрози для Європи.



Каль попередив, що Росія може вдатися до шантажу або прямих загроз раніше, ніж очікувалося. «Швидке припинення війни в Україні дозволить росіянам спрямувати свою енергію проти Європи», – підкреслив глава BND.



За оцінками німецької розвідки, Росія прагне змінити світовий порядок, відсуваючи НАТО та розширюючи власну сферу впливу, ідеально – без американської присутності в Європі.



Видання The Telegraph стверджує, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядає питання переміщення військового контингенту США у Європі з Німеччини до Угорщини.



Тим часом посол України у Великій Британії Валерій Залужний звинуватив США у «руйнуванні світового порядку». У своїй промові в Chatham House (Королівський інститут міжнародних відносин) він також попередив, що НАТО може припинити своє існування, а Росія прийде до Європи.



Наразі Фінляндія почала готуватися до того, що Сполучені Штати за президентства Дональда Трампа не будуть дотримуватись 5 статті Статуту НАТО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія може перевірити єдність Заходу, зокрема, випробувати колективну оборону НАТО.Таку думку озвучив голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND)в інтерв'ю Deutsche Welle, пише LB.ua За словами Каля, Кремль може випробувати надійність статті 5 Статуту НАТО, яка передбачає, що напад на одного союзника розглядається як напад на всіх.«Ми сподіваємося, що цього не станеться, але повинні бути готовими до можливих випробувань нашої єдності», – заявив керівник німецької розвідки.Він також зазначив, що плани Росії залежать від перебігу війни в Україні. Якщо війна завершиться раніше 2029–2030 років, Москва зможе швидше зосередити свої ресурси на створенні загрози для Європи.Каль попередив, що Росія може вдатися до шантажу або прямих загроз раніше, ніж очікувалося. «Швидке припинення війни в Україні дозволить росіянам спрямувати свою енергію проти Європи», – підкреслив глава BND.За оцінками німецької розвідки, Росія прагне змінити світовий порядок, відсуваючи НАТО та розширюючи власну сферу впливу, ідеально – без американської присутності в Європі.Видання The Telegraph стверджує, що президент Сполучених Штатіврозглядає питання переміщення військового контингенту США у Європі з Німеччини до Угорщини.Тим часом посол України у Великій Британіїзвинуватив США у «руйнуванні світового порядку». У своїй промові в Chatham House (Королівський інститут міжнародних відносин) він також попередив, що НАТО може припинити своє існування, а Росія прийде до Європи.Наразі Фінляндія почала готуватися до того, що Сполучені Штати за президентства Дональда Трампа не будуть дотримуватись 5 статті Статуту НАТО.

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