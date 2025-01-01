У Луцьку провели в останню дорогу військового сапера Юрія Криворучка

У Луцьку провели в останню дорогу військового сапера Юрія Криворучка
В обласному центрі Волині 8 березня попрощалися із полеглим військовослужбовцем із Луцька Юрієм Криворучком. Захиснику було 42 роки.

Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці, повідомили в міськраді.

Попрощатися з військовослужбовцем прийшли рідні, побратими, друзі, знайомі та жителі міської громади.

Лучанин служив на посаді старшого сапера інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу. Загинув військовий 3 березня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі селища Шевченко на Донеччині.

Домовину з тілом загиблого захисника на Театральному майдані, де відбулася панахида, люди зустріли на колінах. Біля пам’ятного фотостенда траурна процесія зупинилася і виконала державний гімн.

Поховали волинянина Юрія Криворучка на кладовищі в селі Клепачів Луцького району.

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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