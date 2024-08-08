Судили волинянина, який травмував палець співробітнику ТЦК

Судили волинянина, який травмував палець співробітнику ТЦК
Волинянина зупинили перевірити документи, а той влаштував співробітнику ТЦК поїздку на капоті. На водія відкрили кримінал, адже травмував останньому палець.

Про це пишуть Волинські Новини.

Інцидент стався стався в селі Липини під Луцьком у жовтні минулого року. Волинянин близько 10 метрів прокатав працівника центру комплектування.

Як йдеться у вироку, працівники ТЦК разом із поліцією зробили контрольно-пропускний пункт, перевіряли документи і вручали повістки. Правоохоронці зупинили чорний Volkswagen Golf.

Поліцейський перевірив водія в системі «Оберіг» і встановив, що той – порушник військового обліку. Чоловік, схоже, не став чекати, що буде далі, й почав їхати. А співробітник ТЦК, який був перед автівкою, опинився на капоті. Через різкий маневр останній впав на асфальтне покриття дороги.

Після цього волинянина звинуватили в погрозі й насильстві щодо службової особи, яка виконує громадський обов’язок. Правоохоронці наполягали: поки розслідують справу, чоловіка треба взяти під варту. Суд вирішив, що достатньо домашнього арешту.

Які ж травми отримав співробітник ТЦК? У нього з’явився синець на одному пальцеві, тобто це кваліфікували як легкі тілесні ушкодження.

Суд призначив волинянину три роки обмеження волі. Той повністю визнав свою вину й розкаявся. До слова, чоловік має на утриманні неповнолітнього сина з інвалідністю.

Водночас волинянин фігурує в інших кримінальних справах. У Луцьку його судять за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Справа щодо чоловіка перебуває і в Печерському суді Києва. Там йому теж інкримінують незаконне переправлення, вчинене групою осіб, а ще зловживання впливом.

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Теги: ТЦК СП, напад
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Мало! Голову тцкунам викручувати потрібно
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