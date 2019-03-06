10 тисяч – за букет: скільки коштують квіти у Луцьку





Тож журналісти телеканалу



Найпопулярнішими зараз залишаються тюльпани, троянди та весняні композиції.



«На сьогодні у нас дуже шикарні квіти: є мімоза з Грузії та Італії, свіженька, гарна. Тюльпани – великі та красиві, ціна від 40 до 50 гривень за штуку», – розповідає продавчиня.



За її словами, попри війну люди продовжують купувати квіти, адже це символ краси та підтримки для близьких.



«Хоч зараз і війна, але кожна жінка хоче краси, тепла в душі, хоче, щоб її привітали. Кожна сестра, кожна мати. Чоловіків зараз майже немає, тому ми більше працюємо на доставку. Важче, ніж раніше, але намагаємось, щоб клієнти були задоволені і квіти були свіжими. Молимося за наших хлопців, допомагаємо їм», – додає вона.



Окрім тюльпанів, лучани також обирають весняні букети з мімозою та екзотичними квітами. На День Валентина найпопулярнішими були троянди та маленькі кущові трояндочки.



«Кущові троянди коштують від 80 до 120 гривень», – зазначає продавчиня.



Ціни на букети залежать від складу та оформлення. Вартість найдорожчих композицій може перевищувати 10 тисяч гривень.



Крім звичайних квітів, у продажу є і вазони. Особливо популярна монстера.



«Дуже хороший вазон, невибагливий. Його можна тримати і вдома, і на вулиці. Високі монстери коштують 14 тисяч гривень, а менші – по 7 тисяч», – розповідає продавчиня.



Асортимент квіткових магазинів у Луцьку великий: тут можна знайти троянди, хризантеми, весняні букети та екзотичні рослини. Найпопулярнішими залишаються тюльпани, адже вони символізують прихід весни та нові надії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку активно триває продаж квітів. Продавці пропонують свої букети, а покупці обирають найгарніші для своїх близьких та друзів.Тож журналісти телеканалу Конкурент TV вирушили на пошук квітів та дізналися, які суцвіття найчастіше обирають лучани, що впливає на їх вибір, та які зараз ціни.Найпопулярнішими зараз залишаються тюльпани, троянди та весняні композиції.«На сьогодні у нас дуже шикарні квіти: є мімоза з Грузії та Італії, свіженька, гарна. Тюльпани – великі та красиві, ціна від 40 до 50 гривень за штуку», – розповідає продавчиня.За її словами, попри війну люди продовжують купувати квіти, адже це символ краси та підтримки для близьких.«Хоч зараз і війна, але кожна жінка хоче краси, тепла в душі, хоче, щоб її привітали. Кожна сестра, кожна мати. Чоловіків зараз майже немає, тому ми більше працюємо на доставку. Важче, ніж раніше, але намагаємось, щоб клієнти були задоволені і квіти були свіжими. Молимося за наших хлопців, допомагаємо їм», – додає вона.Окрім тюльпанів, лучани також обирають весняні букети з мімозою та екзотичними квітами. На День Валентина найпопулярнішими були троянди та маленькі кущові трояндочки.«Кущові троянди коштують від 80 до 120 гривень», – зазначає продавчиня.Ціни на букети залежать від складу та оформлення. Вартість найдорожчих композицій може перевищувати 10 тисяч гривень.Крім звичайних квітів, у продажу є і вазони. Особливо популярна монстера.«Дуже хороший вазон, невибагливий. Його можна тримати і вдома, і на вулиці. Високі монстери коштують 14 тисяч гривень, а менші – по 7 тисяч», – розповідає продавчиня.Асортимент квіткових магазинів у Луцьку великий: тут можна знайти троянди, хризантеми, весняні букети та екзотичні рослини. Найпопулярнішими залишаються тюльпани, адже вони символізують прихід весни та нові надії.

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