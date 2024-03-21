Студентка з Волині стала переможницею всеукраїнського конкурсу

Студентка з Волині стала переможницею всеукраїнського конкурсу
Здобувачка освіти ВСП "Любешівський технічний фаховий коледж ЛНТУ" здобула перемогу на всеукраїнському мистецькому конкурсі.

Про це повідомляють на сторінці навчального закладу у фейсбуці.

Студентка Кирилюк Єлизавета за зайняте І місце у ІІІ Всеукраїнському конкурсі дитячо-юнацької творчості, присвяченому пам'яті Марії Примаченко "Чарівний світ українського мистецтва".

Волинянка здобула перемогу в номінації "Малюнок", тема роботи "Вулиці Старого Львова".

Крім цього, подякою за підготовку відзначили керівницю переможниці Шмаль Оксану Федорівну.
Студентка з Волині стала переможницею всеукраїнського конкурсу

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Теги: Волинь, конкурс, перемога, мистецтво
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