Студентка з Волині стала переможницею всеукраїнського конкурсу





Про це повідомляють на сторінці навчального закладу у фейсбуці.



Студентка Кирилюк Єлизавета за зайняте І місце у ІІІ Всеукраїнському конкурсі дитячо-юнацької творчості, присвяченому пам'яті Марії Примаченко "Чарівний світ українського мистецтва".



Волинянка здобула перемогу в номінації "Малюнок", тема роботи "Вулиці Старого Львова".



Крім цього, подякою за підготовку відзначили керівницю переможниці Шмаль Оксану Федорівну.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Здобувачка освіти ВСП "Любешівський технічний фаховий коледж ЛНТУ" здобула перемогу на всеукраїнському мистецькому конкурсі.Про це повідомляють на сторінці навчального закладу у фейсбуці.Студентказа зайняте І місце у ІІІ Всеукраїнському конкурсі дитячо-юнацької творчості, присвяченому пам'яті Марії Примаченко "Чарівний світ українського мистецтва".Волинянка здобула перемогу в номінації "Малюнок", тема роботи "Вулиці Старого Львова".Крім цього, подякою за підготовку відзначили керівницю переможниці

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію