Студентка з Волині стала переможницею всеукраїнського конкурсу
Сьогодні, 08:25
Здобувачка освіти ВСП "Любешівський технічний фаховий коледж ЛНТУ" здобула перемогу на всеукраїнському мистецькому конкурсі.
Про це повідомляють на сторінці навчального закладу у фейсбуці.
Студентка Кирилюк Єлизавета за зайняте І місце у ІІІ Всеукраїнському конкурсі дитячо-юнацької творчості, присвяченому пам'яті Марії Примаченко "Чарівний світ українського мистецтва".
Волинянка здобула перемогу в номінації "Малюнок", тема роботи "Вулиці Старого Львова".
Крім цього, подякою за підготовку відзначили керівницю переможниці Шмаль Оксану Федорівну.
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Про це повідомляють на сторінці навчального закладу у фейсбуці.
Студентка Кирилюк Єлизавета за зайняте І місце у ІІІ Всеукраїнському конкурсі дитячо-юнацької творчості, присвяченому пам'яті Марії Примаченко "Чарівний світ українського мистецтва".
Волинянка здобула перемогу в номінації "Малюнок", тема роботи "Вулиці Старого Львова".
Крім цього, подякою за підготовку відзначили керівницю переможниці Шмаль Оксану Федорівну.
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