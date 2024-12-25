До довічного засудили росіянина, який у Німеччині вбив українського воїна, сім'я якого живе на Волині





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Під час розслідування встановили «особливу тяжкість» злочину. Це означає, що дострокове звільнення 58-річного засудженого майже неможливе.



На початку судового розгляду справи про вбивство підсудний зізнався у вбивстві 36-річного та 23-річного українців.



Однак він заперечив версію свого мотиву від прокурора, який вважав, що злочин стався, бо підозрюваний відчув, що його «національна гордість була уражена» через сварку з українцями щодо війни в Україні.



Натомість він запевняє, що сварка відбулася лише через алкоголь. За його словами, українські військові не повернули йому пляшку горілки та образили його.



За даними суду, між ними виникла суперечка. Після цього росіянин узяв ніж і кілька разів ударив у шию старшого українця. Йдеться про 36-річного Володимира Козіна, який разом із родиною після окупації рідної Каховки на Волинь.



Потім обвинувачений завдав п'яти ударів ножем 23-річному військовому.



Суд також установив, що троє чоловіків були знайомі й часто зустрічалися, щоб разом випити, як це було в день злочину, коли вони зустрілися в центрі міста Мурнау.



Вбивство військових у Німеччині

Увечері 27 квітня 2024 року в німецькому місті Мурнау-ам-Штаффельзе, що в Баварії, на території торгового центру виявили двох українців із ножовими пораненнями.



За даними правоохоронців, 36-річний чоловік помер на місці від тяжких травм, а другий, 23-річний, — у лікарні. Пізніше в МЗС України повідомили, що чоловіки були військовими на реабілітації в Баварії. Один із них служив у 81 ОАеМБр Десантно-штурмових військ.



Підозрюваного затримали того самого вечора за місцем його проживання неподалік торгового центру. Ним виявився 57-річний громадянин росії. Йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд у Мюнхені засудив до довічного ув'язнення 58-річного росіянина, який убив двох українських військових на реабілітації в Німеччині.Про це повідомляє "Громадське" , посилаючись на німецьке медіа n-tv.Під час розслідування встановили «особливу тяжкість» злочину. Це означає, що дострокове звільнення 58-річного засудженого майже неможливе.На початку судового розгляду справи про вбивство підсудний зізнався у вбивстві 36-річного та 23-річного українців.Однак він заперечив версію свого мотиву від прокурора, який вважав, що злочин стався, бо підозрюваний відчув, що його «національна гордість була уражена» через сварку з українцями щодо війни в Україні.Натомість він запевняє, що сварка відбулася лише через алкоголь. За його словами, українські військові не повернули йому пляшку горілки та образили його.За даними суду, між ними виникла суперечка. Після цього росіянин узяв ніж і кілька разів ударив у шию старшого українця. Йдеться проПотім обвинувачений завдав п'яти ударів ножем 23-річному військовому.Суд також установив, що троє чоловіків були знайомі й часто зустрічалися, щоб разом випити, як це було в день злочину, коли вони зустрілися в центрі міста Мурнау.Увечері 27 квітня 2024 року в німецькому місті Мурнау-ам-Штаффельзе, що в Баварії, на території торгового центру виявили двох українців із ножовими пораненнями.За даними правоохоронців, 36-річний чоловік помер на місці від тяжких травм, а другий, 23-річний, — у лікарні. Пізніше в МЗС України повідомили, що чоловіки були військовими на реабілітації в Баварії. Один із них служив у 81 ОАеМБр Десантно-штурмових військ.Підозрюваного затримали того самого вечора за місцем його проживання неподалік торгового центру. Ним виявився 57-річний громадянин росії. Йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту.

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