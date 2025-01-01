На Волині через підпал сухої трави чоловік отримав опіки
Сьогодні, 12:58
На Ковельщині через підпали сухої трави згоріли три будівлі, а чоловік отримав опіки.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Попри застереження рятувальників люди продовжують палити посуш, лише минулої доби рятувальники Волині ліквідували 24 пожежі в екосистемах, горіла суха трава та чагарники.
На Ковельщині така людська недбалість мало не вартувала життя.
Зокрема, 6 березня, в селі Олеськ Вишнівської громади під час горіння сухої трави травмувався 66-річний чоловік, його госпіталізовано до лікарні з опіками другого ступеня. Приборкали займання надзвичайними міста Любомль.
А на садівничому масиві «Калина» Ковельської громади під час пожежі сухої трави та чагарників згоріти два дачні будиночки та одна господарча будівля. Ліквідували займання рятувальники з Ковеля.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Попри застереження рятувальників люди продовжують палити посуш, лише минулої доби рятувальники Волині ліквідували 24 пожежі в екосистемах, горіла суха трава та чагарники.
На Ковельщині така людська недбалість мало не вартувала життя.
Зокрема, 6 березня, в селі Олеськ Вишнівської громади під час горіння сухої трави травмувався 66-річний чоловік, його госпіталізовано до лікарні з опіками другого ступеня. Приборкали займання надзвичайними міста Любомль.
А на садівничому масиві «Калина» Ковельської громади під час пожежі сухої трави та чагарників згоріти два дачні будиночки та одна господарча будівля. Ліквідували займання рятувальники з Ковеля.
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