На Волині через підпал сухої трави чоловік отримав опіки

На Ковельщині через підпали сухої трави згоріли три будівлі, а чоловік отримав опіки.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Попри застереження рятувальників люди продовжують палити посуш, лише минулої доби рятувальники Волині ліквідували 24 пожежі в екосистемах, горіла суха трава та чагарники.На Ковельщині така людська недбалість мало не вартувала життя.Зокрема, 6 березня, в селі Олеськ Вишнівської громади під час горіння сухої трави травмувався 66-річний чоловік, його госпіталізовано до лікарні з опіками другого ступеня. Приборкали займання надзвичайними міста Любомль.А на садівничому масиві «Калина» Ковельської громади під час пожежі сухої трави та чагарників згоріти два дачні будиночки та одна господарча будівля. Ліквідували займання рятувальники з Ковеля.