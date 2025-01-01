На Волині через підпал сухої трави чоловік отримав опіки

На Волині через підпал сухої трави чоловік отримав опіки
На Ковельщині через підпали сухої трави згоріли три будівлі, а чоловік отримав опіки.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Попри застереження рятувальників люди продовжують палити посуш, лише минулої доби рятувальники Волині ліквідували 24 пожежі в екосистемах, горіла суха трава та чагарники.

На Ковельщині така людська недбалість мало не вартувала життя.

Зокрема, 6 березня, в селі Олеськ Вишнівської громади під час горіння сухої трави травмувався 66-річний чоловік, його госпіталізовано до лікарні з опіками другого ступеня. Приборкали займання надзвичайними міста Любомль.

А на садівничому масиві «Калина» Ковельської громади під час пожежі сухої трави та чагарників згоріти два дачні будиночки та одна господарча будівля. Ліквідували займання рятувальники з Ковеля.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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