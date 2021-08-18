На Волині місцеві жителі підпалили ліс: їх затримали
Сьогодні, 11:30
Поліцейські встановили підпалювачів лісу на Ківерцівщині.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Це місцеві жителі: наразі деталі й мотиви їх дій встановлюються.
Інцидент трапився у ніч з 5 на 6 березня.
Близько опівночі під час рейду на території масивів Ківерцівського надлісництва працівники державної лісової охорони зафіксували факт підпалу лісу: двоє невідомих осіб розливали горючі речовини та підпалювали лісову підстилку в кількох місцях. Молодикам вдалось утекти.
На місце прибула слідчо-оперативна група.
У результаті оперативно-розшукових заходів наші слідчі, оперативники, дільничні та кримінальна поліція встановили підпалювачів.
Наразі з ними тривають слідчі дії.
Відомості за цим фактом зареєстровані в Єдиного реєстру досудового розслідування за ч.1 ст. 245 Кримінального кодексу України: йдеться про пошкодження лісових масивів. Санкція – штраф або обмеження чи позбавлення волі від 2 до 5 років.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Це місцеві жителі: наразі деталі й мотиви їх дій встановлюються.
Інцидент трапився у ніч з 5 на 6 березня.
Близько опівночі під час рейду на території масивів Ківерцівського надлісництва працівники державної лісової охорони зафіксували факт підпалу лісу: двоє невідомих осіб розливали горючі речовини та підпалювали лісову підстилку в кількох місцях. Молодикам вдалось утекти.
На місце прибула слідчо-оперативна група.
У результаті оперативно-розшукових заходів наші слідчі, оперативники, дільничні та кримінальна поліція встановили підпалювачів.
Наразі з ними тривають слідчі дії.
Відомості за цим фактом зареєстровані в Єдиного реєстру досудового розслідування за ч.1 ст. 245 Кримінального кодексу України: йдеться про пошкодження лісових масивів. Санкція – штраф або обмеження чи позбавлення волі від 2 до 5 років.
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