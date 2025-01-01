Ошукала власників бару-мотелю «Зустріч» та салону штор «Арт Декор»: у Луцьку судили шахрайку-рецидивістку





Тут її метод був простий, але ефективний: жінка приходила до закладів, представлялася клієнткою, яка нібито вже зробила передоплату, і вимагала повернути «завдаток».



Довірливі власники віддавали їй гроші, навіть не підозрюючи, що жодних платежів не було.



Схема обману

Серед постраждалих – власники бару-мотелю «Зустріч» у селі Зміїнець та салону штор «Арт Декор» у Луцьку.



У першому випадку жінка переконала адміністрацію, що відмовляється від банкету, за який нібито внесла 3000 гривень. У другому – видала себе за доньку замовниці та повернула «завдаток» у 3000 гривень за пошиття штор.



Насправді жодних оплат не було, а власники бізнесів просто втратили гроші.



Вирок суду

За останні 10 років обвинувачена була судима 15 разів, кожного разу – за шахрайство.



Останній вирок жінці винесли кілька місяців тому, але сторону обвинувачення не задовольнило таке рішення Феміди. Тож невдовзі прокурор подав апеляцію та наполягав на суворішому покаранні, оскільки суд першої інстанції не врахував попередніх вироків у Бердичеві та Рівному.



Відтак, апеляційний суд частково задовольнив скаргу прокурора та цього разу призначив жінці 3 роки позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський апеляційний суд днями виніс вирок жінці, яка десятиліття ошукувала людей по всій Україні. У 2018 дісталася вона у до Луцька.Тут її метод був простий, але ефективний: жінка приходила до закладів, представлялася клієнткою, яка нібито вже зробила передоплату, і вимагала повернути «завдаток».Довірливі власники віддавали їй гроші, навіть не підозрюючи, що жодних платежів не було.Серед постраждалих – власники бару-мотелю «Зустріч» у селі Зміїнець та салону штор «Арт Декор» у Луцьку.У першому випадку жінка переконала адміністрацію, що відмовляється від банкету, за який нібито внесла 3000 гривень. У другому – видала себе за доньку замовниці та повернула «завдаток» у 3000 гривень за пошиття штор.Насправді жодних оплат не було, а власники бізнесів просто втратили гроші.За останні 10 років обвинувачена була судима 15 разів, кожного разу – за шахрайство.Останній вирок жінці винесли кілька місяців тому, але сторону обвинувачення не задовольнило таке рішення Феміди. Тож невдовзі прокурор подав апеляцію та наполягав на суворішому покаранні, оскільки суд першої інстанції не врахував попередніх вироків у Бердичеві та Рівному.Відтак, апеляційний суд частково задовольнив скаргу прокурора та цього разу призначив жінці 3 роки позбавлення волі.

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