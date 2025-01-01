Курс валют на 7 березня: скільки коштують долар, євро і злотий





Курс долара

1 долар США – 41,27(-9 коп.)



Курс євро

1 євро – 44,55 (+31 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий – 10,67 (0 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 7 березня. Долар втратив у ціні 9 коп., а от євро злетіло аж на 31 коп. Злотий залишився без змін.Курс долара1 долар США – 41,27(-9 коп.)Курс євро1 євро – 44,55 (+31 коп.)Курс злотого1 польський злотий – 10,67 (0 коп.)

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